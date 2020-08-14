Фото: официальная страница ВКонтакте

Animal ДжаZ дважды сыграет акустику на крыше

20 августа, четверг , 20.00
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Петербургская рок-группа Animal ДжаZ прерывает вынужденное молчание: 20 августа коллектив даст акустический концерт в полном составе. Местом проведения мероприятия станет крыша HI-HAT на Аптекарском проспекте (16+).

Судя по всему, фанаты очень соскучились по песням Александра Красовицког: в соцсетях группы сообщается, что все билеты были распроданы за 4 дня, но поток желающих меньше не стал.

По такому случаю Animal ДжаZ сыграют дополнительный концерт – на том же месте, но 25 августа. Между двумя питерскими датами музыканты успеют съездить в Москву – в столице концерт запланирован на 22 число.

А возможно, поклонников заинтриговал трек-лист. В описании грядущих концертов говорится, что со сцены прозвучат «песни, которые были саундтреком для лучших моментов нашей жизни». Можно гадать, что же это за песни, но без общепризнанных хитов, таких как «Три полоски», «Чувства», «Не твоя смерть» точно не обойдется.

Кстати, стоит упомянуть, что во время пандемии музыканты провели время с пользой: в июне коллектив выпустил сингл «О хлебе и воде», а также видеоклип. Там много окон и людей, все снято в условиях самоизоляции.

Animal ДжаZ — петербургская рок-группа, образовавшаяся в 2000 году Александром Красовицким. Сами музыканты называют стиль своего творчества «тяжёлой гитарной эклектикой». Общенародную известность коллектив получил в 2007 году благодаря песне "Три полоски".

Начало в 20.00.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

Опубликовано 14 августа 2020, 18:37

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