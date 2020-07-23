Садоводы Павловска подарят «Императорский букет» медикам

Букет высотой практически в пять метров в благодарность врачам, которые работают с COVID-19, создадут работники Павловска. Посмотреть на работу посетителям парка предлагают 25 и 26 июля в павильоне «Храм дружбы», а также просят пройтись по специальному «лечебному» саду. В нём специалисты высадили бальзамин новогвинейский, шалфей, бархатцы, душицу, чабрец и другие растения, которые используются в медицине. Цветочные композиции на врачебную тематику на выходных появятся и у павильона «Холодная ванна».

4,5-метровый букет из роз, гортензий, дельфиниумов, пионов и лизиантусов на постаменте — главная инсталляция фестиваля «Императорский букет», который в этом году проходит онлайн. Вазу украсят травами и ветвями кустарников. На официальном сайте и в социальных сетях музея-заповедника можно посмотреть ролики о том, как в разные исторические периоды работали садоводы Павловска.

Вход в парк бесплатный, но внутрь будут пускать группами не больше 5 человек. С 13 до 14 и с 17 до 18 часов запланирован перерыв на дезинфекцию территории.

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«Фонтанка.ру»