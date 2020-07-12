Фото: tretyakovgallery.ru

Федор Алексеев. Вид на Биржу и Адмиралтейство от Петропавловской крепости. 1810

Петербургские порты сравнят с лучшими портами мира

19 июля, воскресенье
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Трезини и модерн, дореволюционные докеры, проститутки и контрабанда — шествуя (наконец-то ногами, а не виртуально) вдоль Наличной к морю, можно послушать и о петербургском порте и о иностранных. 19 июля идем, и по ходу отмечаем семь отличий портовой слободы Петербурга и портовых городов мира. 18+

Еще сто с небольшим лет назад мы бы не шли по ул. Шкиперский проток, а плыли. Сама речка называлась сначала Черный проток, потом Глухой, и только потом — Шкиперский. Потому что вдоль реки шла Шкиперская улица, тут располагалась слобода младших офицеров флота. А о краснокирпичных с белой отделкой зданиях Гаванского рабочего городка ни за что не подумаешь, что они построены для беднейших слоев. Автор, Николай Дмитриев, начинал-то с проектов для именитых персон, да и вначале ХХ века только-только оставил должность главного архитектора Гатчины. Анна Маркович, выпускница Школы гидов Льва Лурье, любит ходить не самыми туристическими маршрутами, будь то в Бирме, в Чили или на Васильевском острове Петербурга. Анна доведет до Севкабель Порта, и неспроста: ДК Лурье — новый тамошний резидент.

Из-за санэпид-норм количество человек в группе ограничено. Каждому дадут индивидуальные наушники (предварительно их обработав), так что кучковаться не будем. Билеты на пешеходную экскурсию «Портовые города мира и портовая слобода Петербурга: найдите семь отличий!» А встречаемся 19 июля около 13.00 на Гаванской ул., 47.

Александра Шеромова

Опубликовано 12 июля 2020, 17:53

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