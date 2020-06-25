Ученые объяснят, почему соцсети больше не радуют

Спорили вы со старинным приятелем на работе или в кафе — и все нормально. А схлестнулись в паблике — и «между нами все порвато и тропинка затоптата». Неужели мы до такой степени «другие» в соцсетях? 27 июня обсуждаем в проекте #ЧТОПРОИСХОДИТ? Бесплатно. (12+)

Совместный проект Ассоциации выпускников СПбГУ и Social Club несет вахту с самого начала пандемии и ее осмысляет. Так что и этот разговор — «в контексте». Информацию о мире в период самоизоляции мы черпали из соцсетей, так что у исследователей этих соцсетей (от психологов и социологов до культурологов и лингвистов) сейчас урожайное время. «Докризисную ежедневность было сложно представить без выхода за пределы личного пространства нашего дома. Мы спешили в офис, пользовались транспортом, встречались с людьми, общались в кафе, путешествовали. Сейчас пространство нашей ежедневности сузилось до точки самоизоляции», — констатировал в интервью один из участников предстоящей дискуссии, «исследователь интернета» Григорий Асмолов, научный сотрудник Института России Королевского колледжа Лондона. Он, кстати, отметил и возросшую взаимопомощь в сетевых сообществах. Стали ли разговоры в соцсетях более нервны в нервное время? Насколько различаются наши действия в пабликах от поведения в реальной жизни? И почему, в конце концов, чтение френдленты (то есть как бы «дружеской») скорее дестабилизирует, чем вдохновляет? Вместе с Асмоловым тему обсудят Антонина Пучковская (культуролог, директор международного центра цифровых гуманитарных исследований Университета ИТМО) и Янина Ледовая (психолог, специалист в области академических исследований социальных сетей). А также вы сами — вопросы приветствуются.

Встречаемся онлайн 27 июня в 19.00 в группе Social Club ВКонтакте.. Регистрация бесплатная, но поддержка проекта тоже приветствуется.

Александра Шеромова