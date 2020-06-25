Ученые объяснят, почему соцсети больше не радуют
Спорили вы со старинным приятелем на работе или в кафе — и все нормально. А схлестнулись в паблике — и «между нами все порвато и тропинка затоптата». Неужели мы до такой степени «другие» в соцсетях? 27 июня обсуждаем в проекте #ЧТОПРОИСХОДИТ? Бесплатно. (12+)
Совместный проект Ассоциации выпускников СПбГУ и Social Club несет вахту с самого начала пандемии и ее осмысляет. Так что и этот разговор — «в контексте». Информацию о мире в период самоизоляции мы черпали из соцсетей, так что у исследователей этих соцсетей (от психологов и социологов до культурологов и лингвистов) сейчас урожайное время. «Докризисную ежедневность было сложно представить без выхода за пределы личного пространства нашего дома. Мы спешили в офис, пользовались транспортом, встречались с людьми, общались в кафе, путешествовали. Сейчас пространство нашей ежедневности сузилось до точки самоизоляции», — констатировал в интервью один из участников предстоящей дискуссии, «исследователь интернета» Григорий Асмолов, научный сотрудник Института России Королевского колледжа Лондона. Он, кстати, отметил и возросшую взаимопомощь в сетевых сообществах. Стали ли разговоры в соцсетях более нервны в нервное время? Насколько различаются наши действия в пабликах от поведения в реальной жизни? И почему, в конце концов, чтение френдленты (то есть как бы «дружеской») скорее дестабилизирует, чем вдохновляет? Вместе с Асмоловым тему обсудят Антонина Пучковская (культуролог, директор международного центра цифровых гуманитарных исследований Университета ИТМО) и Янина Ледовая (психолог, специалист в области академических исследований социальных сетей). А также вы сами — вопросы приветствуются.
Встречаемся онлайн 27 июня в 19.00 в группе Social Club ВКонтакте.. Регистрация бесплатная, но поддержка проекта тоже приветствуется.
Александра Шеромова
Другие события
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27 июня, суббота , 16.00
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27 июня, суббота , 22.00
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27 июня, суббота , 22.30
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Главный праздник петербургских выпускников «Алые паруса» пройдет в этом году в онлайн-формате — увидеть его и зрители, и сами выпускники смогут с экранов телевизоров и смартофонов 27 июня. Будет и концерт, и масштабное шоу в акватории Финского залива.
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28 июня, воскресенье , 16.00
Золотомасочную оперу о реконкисте, исполненную Курентзисом, откроют на сутки
MusicAeterna Теодора Курентзиса делится одной из своих самых славных постановок, которая собрала пять «Золотых масок». Спектакль «Королева индейцев» — совместный проект Пермского театра оперы и балета, Teatro Real (Мадрид) и Английской национальной оперы (Лондон). (16+).
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28 июня, воскресенье , 19.00
Фестиваль «Рок над Волгой» пройдет на барже. Хедлайнеры – «Сплин» и «Би-2»
Один из крупнейших российских музыкальных фестивалей «Рок над Волгой» в этом году пройдет в режиме онлайн-трансляции. Сценой бесплатного 3-часового концерта «Би-2» и «Сплинп» станет баржа на Волге.
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«Набоков во время чумы». Тайные точки «Лолиты», Быков, Шульман и Толстая — на «Набоковских чтениях»
Если «Лолита» или «Защита Лужина» — ваши настольные книги, не пропустите «Набоковские чтения», которые с 30 июня по 4 июля впервые пройдут онлайн. Лучшие эксперты по творчеству Набокова — в эфирах из Петербурга, Америки, Франции и Новой Зеландии.
Чем заняться 26-28 июня: «Пикник» и Geek Picnic, онлайн-выпускной «ВКонтакте» и «Алые паруса», «Сплин» и «Би-2»
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26 июня 2020 - «Мы просто оставим это без комментариев». «ДДТ» выпустили клип о «псарне у трона» и «мертвом человеке»
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25 июня 2020 - Оперу «Скупой рыцарь» поместят в онлайн-игру «Сфера»
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25 июня 2020 - Министр культуры подтвердила сроки открытия кинотеатров. Они могут заработать с середины июля
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25 июня 2020 - В музее стрит-арта откроют автокинотеатр. Там покажут «Джентльменов» Ричи
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22 июня 2020, 15:44«Рыкающая» поэзия блокадного Ленинграда, футбол с оккупантами глазами тинейджера, дневники ленинградских детей под лупой следователя. «Фонтанка» прочитала новые книги о Великой Отечественной войне и рекомендует лучшие 22 июня.
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21 июня 2020, 09:43Не будь вокруг коронавируса, можно было бы сказать, что Мариинский театр провел идеальный день: Гергиев за дирижерским пультом, относительно недорогие или вовсе благотворительные билеты, просторная рассадка в зале (никто не болтает и не кашляет над ухом), лучшие солисты оперы на сцене с новой незаезженной программой. Жаль только, что в обычное время, без экстренных распоряжений властей и самого театра, все это одновременно не бывает.
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14 июня 2020, 11:56
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