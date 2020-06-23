В ЕУСПб объяснят, как связаны эпидемии и модернизация

Почему-то голливудские страшилки «про вирусы» нередко более познавательны, чем диспуты экспертов, признают сами эксперты. ЕУСПб приглашает 25 июня на онлайн-семинар «Вирусы, эпидемии и теория модернизации: друзья или враги?». Бесплатно. 14+

«Чума Юстиниана» в VI веке прервала возвышение Византии. Эпидемию «Черной смерти» в XIV веке считают поворотным моментом в начале возвышения Запада. Европейцы, прибыв в Новый Свет, привезли с собой хвори, которые выкашивали аборигенов. «Болезни — это чуть ли не первый элемент глобализации, связавший все страны и сообщества», — рассуждает Андрей Щербак, руководитель департамента прикладной политологии петербургской Вышки, научный сотрудник Центра исследований модернизации ЕУСПб. — Распространение микробов, вирусов и инфекций шло рука об руку с торговой экспансией, колониальными захватами, да и любыми иными контактами между различными обществами». Успехи современной медицины оказались достаточно впечатляющими, чтобы человечество расслабилось и считало эпидемии «ушедшими в историю» — и недостаточными, чтобы дать отпор тому же COVID-19. Очевидно, эпидемии по-прежнему — важный фактор развития человеческих сообществ.

Рассчитывать на совсем уж «популярное» изложение не стоит, это все-таки семинар. Можно почитать статью Андрея Щербака и уже компетентно слушать само выступление 25 июня в 18.00 на YouTube-канале Европейского университета.

Александра Шеромова