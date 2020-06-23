На фестивале науки «Кстати» разберутся с «Вишневым садом» БДТ и вынесут приговор Бэтмену
Увидеть грандиозный (хотя еще недостроенный) термоядерный реактор ИТЭР; подсчитать внеземные цивилизации и много чего другого можно успеть за 8 часов на третьем фестивале науки «КСТАТИ. Онлайн» от сети Информационных центров по атомной энергии. Встречаемся 25 июня, всё бесплатно. 6+
Даже «детские» события этого фестиваля нелишне посмотреть и взрослым. 11-летний молодой человек Платон Кливакин будет донимать астронома Дмитрия Эпштейна разными вопросами: «где именно начинается космос?» и «что будет, если встретятся две черные дыры?» и так далее. Ученые и популяризаторы проинформируют нас (обещано, что в живеньком стиле ситкома) о последних научных новостях. Их накопилось: палеонтологи опять откопали новый вид динозавра, а ученые (да, британские) подсчитали количество внеземных цивилизаций. И даже постановку «Вишневого сада» БДТ в Minecraft осмыслят с научной точки зрения. Междугородний телемост объединит ученых, причастных к созданию «искусственного солнца» — экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, который должен дать нам дешевую и чистую энергию, да вот только сроки всё отодвигаются. Ну и уже по заведенной на «Кстати» традиции устроят суд над очередным супергероем. На сей раз в подсудимых — Брюс Уэйн, или Бэтмен. Адвокат, прокурор, судья, свидетели разберут все: от детской психотравмы до материала суперкостюма. И расскажут, собственно, какие законы этот гражданин нарушает.
Трансляция пройдет 25 июня с 12.00 на сайте myatom.ru, в группе ИЦАЭ «ВКонтакте» и на youtube-канале myatom.
Александра Шеромова
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