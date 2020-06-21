GEEK PICNIC погрузит в параллельные реальности online
Раньше во время фестиваля GEEK PICNIC мы метались между полянками и шатрами, перебегая от лекторов к аттракционам, а оттуда в кафе. И, надеемся еще побегаем — в августе, когда крупнейший научно-популярный форум будет идти в оффлайне целых три дня. А 27 июня идем на первый GEEK PICNIC online, бесплатно. Будет контент и для детей 6+ и для взрослых.
«Мы не становимся онлайн-фестивалем, но переизобретаем понятие пикника», — предупреждают устроители. То есть будет все, что мы любили (лекции, дискуссии и диалоги) — но с теми возможностями, которые дает онлайн: в ходе мастер-класса, например, можно вместе писать коды. А для детей запустят отдельный блок GEEK Kids с опытами и лабораторными.
Всякий раз форум тематический. Тема нынешнего — не ковид (но вакцины, вирусы, а также влияние изоляции на умственные способности обсудят известные спикеры: Александр Панчин, Артем Елмуратов, Денис Курек, Алексей Паевский, Анна Хоружая). Общая тема всего фестиваля — «Мультивселенная»: другие пространства, параллельные реальности, иные миры. От онлайн-реальности (из которой мы почти не вылезаем) — до миров в других звездных системах. Эту тему разовьет «гвоздь программы», автор бестселлера «Фабрика планет: Экзопланеты и поиски второй Земли», астрофизик, британка, работающая в Университете Хоккайдо в Японии Элизабет Таскер.
Фото: предоставлено организаторами
Ту свою книгу она посвятила родителям, попеняв им, что ее инициалы (Elizabeth Tasker) — E.T., то есть extra-terrestrial, то есть «инопланетянин». Расскажет, как эволюционируют галактики, как выглядит смоделированная на компьютере вселенная и какие экзопланеты нам худо-бедно подходят.
Регистрация и расписание по ссылке. Встречаемся 27 июня в 16.00. А потом следим за сайтом, где в июле появится программа фестиваля, который пройдет 6, 7 и 8 августа.
Александра Шеромова
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