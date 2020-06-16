«Алису» Андрея Могучего с Алисой Фрейндлих покажут онлайн

19 июня состоится событие, которое порадует всех поклонников таланта Алисы Фрейндлих – впервые в онлайне можно будет увидеть уже ставший легендарным спектакль Андрея Могучего «Алиса». (18+)

Премьера «Алисы» состоялась в 2014 году и с тех самых пор на билеты идет охота: спектакль камерный, рассчитан всего на сотню зрителей небольшого Каменноостровского театра. Конечно, это далеко не одно и то же – увидеть постановку с монитора, или находиться в зале – в самом центре событий (причем в ходе спектакля зрительный зал меняется местами со сценой), но все же для тех, кто не смог попасть лично на показ – это отличный вариант, а для тех, кто уже видел – хорошая возможность освежить в памяти гениальный спектакль.

Спектакль родился благодаря смелой идее драматурга Сергея Носова, увидевшего Фрейндлих в роли повзрослевшей героини Льюиса Кэрролла, вновь вернувшейся в Страну чудес и встретившей ее обитателей постаревшими и изменившимися. Фантасмагория — любимый жанр Могучего, так что замысел лег на благодатную почву.



Андрей Шарков - Шалтай-Болтай



Фото: Пресс-служба БДТ им Г.А. Товстоногова Андрей Шарков - Шалтай-БолтайФото: Пресс-служба БДТ им Г.А. Товстоногова

В «Алисе» также заняты такие мэтры труппы БДТ, как Валерий Ивченко, Геннадий Богачев, Георгий Штиль, Сергей Лосев, Евгений Чудаков, Ирутэ Венгалите, Анатолий Петров и многие другие артисты. Оформила спектакль Мария Трегубова, знакомая театралам по впечатляющим декорациям к «Вашему Гоголю» Валерия Фокина, а музыку написала молодой композитор Настасья Хрущева.

Подробнее о спектакле читайте в наше материале.

Начало трансляции в 19.00 на сайте.

Благотворительный показ проводится в пользу врачей НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе и завершит акцию #помогиврачам. Билеты стоят от ста рублей.

"Фонтанка.ру"