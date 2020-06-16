«Алису» Андрея Могучего с Алисой Фрейндлих покажут онлайн
19 июня состоится событие, которое порадует всех поклонников таланта Алисы Фрейндлих – впервые в онлайне можно будет увидеть уже ставший легендарным спектакль Андрея Могучего «Алиса». (18+)
Премьера «Алисы» состоялась в 2014 году и с тех самых пор на билеты идет охота: спектакль камерный, рассчитан всего на сотню зрителей небольшого Каменноостровского театра. Конечно, это далеко не одно и то же – увидеть постановку с монитора, или находиться в зале – в самом центре событий (причем в ходе спектакля зрительный зал меняется местами со сценой), но все же для тех, кто не смог попасть лично на показ – это отличный вариант, а для тех, кто уже видел – хорошая возможность освежить в памяти гениальный спектакль.
Спектакль родился благодаря смелой идее драматурга Сергея Носова, увидевшего Фрейндлих в роли повзрослевшей героини Льюиса Кэрролла, вновь вернувшейся в Страну чудес и встретившей ее обитателей постаревшими и изменившимися. Фантасмагория — любимый жанр Могучего, так что замысел лег на благодатную почву.
Андрей Шарков - Шалтай-Болтай
Фото: Пресс-служба БДТ им Г.А. Товстоногова
В «Алисе» также заняты такие мэтры труппы БДТ, как Валерий Ивченко, Геннадий Богачев, Георгий Штиль, Сергей Лосев, Евгений Чудаков, Ирутэ Венгалите, Анатолий Петров и многие другие артисты. Оформила спектакль Мария Трегубова, знакомая театралам по впечатляющим декорациям к «Вашему Гоголю» Валерия Фокина, а музыку написала молодой композитор Настасья Хрущева.
Подробнее о спектакле читайте в наше материале.
Начало трансляции в 19.00 на сайте.
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"Фонтанка.ру"
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