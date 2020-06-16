Фото: facebook.com/voznesenskycenter

Серебренников, Долин, AES+F и Тимченко прочитают «Улисса» — ради врачей

16 июня, вторник , 12.00
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Фестиваль «Блумсдэй» начали проводить в далёких 1920-х. В историю вошло празднование 1954 года, когда писатель Флэнн О'Брайен с друзьями отправился по маршруту Леопольда Блума — главного героя романа Джеймса Джойса «Улисс». Правда, весь путь по Дублину, который в произведении занял целый день 16 июня 1904 года, литераторы так и не одолели, — застряли в пабе.

К XXI веку праздник оброс вполне себе пышным ритуалом: фанаты Джойса переодеваются в костюмы эдвардианской эпохи, гуляют по ирландской столице, а в других городах мира читают вслух отрывки главного модернистского романа. Всё это великолепие в 2020 году отменил зловредный коронавирус: любители литературы не могут встретиться лично. Зато им под силу выразить свое почтение «Улиссу» в Сети.

Московский Центр Вознесенского организует 16 июня чтения романа, посвящённые врачам. В событии поучаствуют лидеры российской культуры — арт-группа AES+F, актриса Юлия Ауг, критик Антон Долин, журналистка Алёна Долецкая, режиссёр Кирилл Серебренников, редактор Meduza Галина Тимченко, писательница Макс Фрай, переводчик «Улисса» Сергей Хоружий и многие другие.

Наблюдать за днем Блума можно в YouTube или Facebook центра Вознесенского с 12.00. А в 20.30 состоится моноспекткль — актриса Оксана Мысина сыграет последнюю главу «Улисса», чтобы посмотреть, требуется регистрация.

Доступ — бесплатный, но организаторы приветствуют пожертвования в адрес благотворительного фонда «Созидание». Подробности об этом можно узнать по ссылке.

18+.

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»

Опубликовано 16 июня 2020, 00:40

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