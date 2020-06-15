Фото: фрагмент обложки альбома

«АукцЫон» тоже в онлайне — музыканты сыграют «Мечты» в прямом эфире

19 июня, пятница , 20.00
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Леонид Федоров и группа «АукцЫон» не остались в стороне от актуальных веяний: 19 июня коллектив выйдет в онлайн и сыграет свой альбом «Мечты», релиз которого состоялся еще в апреле. (12+)

Альбом «Мечты» включает в себя девять треков, два из которых — «Мечты» и «Тиша» — ранее были опубликованы в качестве синглов и даже экранизированы. За сутки до релиза новой пластинки музыканты уже презентовали весь альбом слушателям в прямом эфире. Вместе со зрителями участники «АукцЫона» отслушали финальные версии песен, а затем ответили на вопросы.

Для концертного выступления группа выбрала необычную локацию — киностудию «Мосфильм».
"Стоять на сцене перед пустым залом не очень комфортно, поэтому мы решили играть концерт на студии, где записывали альбом, в тех же условиях и без публики. Таким образом, для нас это будет очередная студийная работа, а для вас — возможность увидеть, как рождаются Мечты", — говорится во встрече концерта в соцсети ВКонтакте.

Начало концерта в 20-00. Обратите внимание: для просмотра концерта нужно будет ввести специальный пароль, который зрителю необходимо купить (цена сопоставима со стоимостью билета на реальный концерт).

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

Опубликовано 15 июня 2020, 14:58

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