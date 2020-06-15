В онлайне обсудят, «почему среди евреев так много врачей»

21 июня – День медицинского работника, и Российский еврейский конгресс решил разобраться, почему среди евреев так много врачей. Хотя справедливым был бы и вопрос, почему среди евреев так много музыкантов. Или художников. Или ученых. И так далее. Обсуждать будут не обязательно серьезно (среди спикеров — Андрей Бильжо, карикатурист, но и психиатр), в онлайне 18 июня. (12+)

Из 200 нобелиатов по физиологии и медицине 27% — евреи. Илью Мечникова, лауреата «по физиологии и медицине», славим как великого русского ученого, но все ж не забудем, что матушка его — Эмилия Невахович. Про «аппарат Илизарова» слышали? Гавриилу Абрамовичу Илизарову наше почтение. Владимир Хавкин создал вакцину против холеры (и на себе испытал). Мирон Вовси во время войны был главным терапевтом нашей армии. Вообще эта тяга к медицине и науке неспроста. В древних государствах врачеванием занимались жрецы и упор делали на обряды и мистику. «В отличие от них, евреи изначально отмежевались от плена магических представлений о происхождении болезней и способах их лечения» — писал доктор медицинских наук Илья Никберг. Наверное поэтому сейчас мы тысячу историй слышали про то, как 10 лет назад какая-нибудь 80-летняя бабушка поехала на Святую Землю помирать, а тамошние врачи не дают ей этот фокус провернуть.

Онлайн-трансляция дискуссии «Почему среди евреев так много врачей?» пройдет 18 июня в 17.00 на страницах Российского еврейского конгресса в Facebook и YouTube. По ссылке можно и свой вопрос задать. .

Александра Шеромова