Группа «Ария» дошла до точки невозврата: рокеры сыграют концерт в прямом эфире
До онлайн-концертов добрались динозавры отечественной метал-сцены. Группа «Ария» даст концерт в прямом эфире 12 июня в 16.00. (18+)
Трансляция состоится на официальном Youtube-канале коллектива, а сам концерт получил название «Точка невозврата». Точно также называется одна из песен «Арии», впервые увидевшая свет на альбоме 2014 года «Через все времена».
«Это не просто концерт, а концерт-общение и поддержка! Для нас очень важно оставаться на постоянной связи с нашими слушателями, чувствовать вас, ведь вместе мы выстоим любые невзгоды и вернёмся в строй ещё сильнее, чем были!», — говорится в официальном сообществе «Арии» в социальной сети ВКонтакте.
Там же сообщается, что на онлайн-концерте металлисты не только сыграют «лучшие арийские баллады всех времён», но и пообщаются с поклонниками: «На протяжении всего эфира мы будем выходить на прямую связь с вами, чтобы увидеть ваши лица и почувствовать энергию пусть даже и через экраны».
«Ария» — одна из самых успешных российских рок-групп, основанная в 1985 году гитаристом Владимиром Холстининым. Бывшими участниками «Арии» в разное время были образованы другие известные группы («Мастер», «Кипелов», «Маврин», «Артерия», «Артур Беркут»), которые вместе составляют так называемую фанатами «Семейку Арии».
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»
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