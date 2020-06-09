Театр Ленсовета покажет «Русскую матрицу» в День России

Театры обещают открыть не раньше осени, поэтому «золотомасочный» спектакль «Русская матрица» смотрим дома – 12 июня в 19.00 в паблике театра им. Ленсовета ВКонтакте.

Авторы спектакля — режиссер Андрей Прикотенко и его помощники молодой композитор Иван Кушнир и художница Ольга Шаишмелашвили — определили жанр своей новой работы, как «драматическая поэма по отечественной мифологии» и объединяют в единый сценический мир героев из разных русских сказок: «В спектакле любимый в народе младший сын, вечный Иванушка, отправляется на поиски правды и встречает на своем пути, полном приключений, множество героев. Гора-Богатырь рассуждает о пользе созерцания вместо подвигов, Кощей Бессмертный проповедует добровольное вымирание человечества, а Баба Яга ищет простое женское счастье... Иван-дурак, Змей-Горыныч, Елена Прекрасная, Чудо-Юдо — не просто воспоминания из детства, а матрица нашего коллективного национального сознания. Они сотворены фантазией далеких предков, но по-прежнему их характеры узнаваемы, а типажи актуальны».

Как объясняет сам режиссер: «Русские былины, сказки, легенды, на первый взгляд, — это набор разрозненных произведений, но, охватывая их целостным взглядом, мы получаем впечатление единой национальной мифологии». Драматические скитания Ивана-дурака превращаются в настоящую отечественную «одиссею», в течение которой герой задает все самые насущные и главные вопросы русской души.





Фото: lensov-theatre.spb.ru/ Фото: lensov-theatre.spb.ru/

Начало в 19.00. Продолжительность спектакля: 2 часа 20 минут. Запись будет доступна сутки после начала.

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