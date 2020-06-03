«Тотальный диктант» расскажет о смертных грехах деловой переписки
«Скайпиться», «зумиться», «телеграмировать» — употребляя все эти слова, мы не задумываемся, что они — копия с английского. Как новая лексика приспосабливается к правилам русского языка, расскажут на онлайн-марафоне «Тотального диктанта». Его всероссийская акция проведёт 6 июня вместе с Google.
Сам диктант будет. Но «рецидивный» — он станет продолжением онлайн-акции, проведённой 4 апреля. Организаторы просят не путать его с основным диктантом, который из-за пандемии коронавируса перенесли на 17 октября. Проверить себя предлагается прямо на сайте площадки и моментально получить оценку.
Любите русский язык — не ограничивайтесь письмом под диктовку. Как наша речь адаптируется под реалии интернета, расскажет в онлайн-лекции главный координатор «Тотального диктанта» Екатерина Тупицына. Филолог Ольга Лукинова поделится списком слов, которые под страхом смерти нельзя употреблять в деловой переписке. IT-предприниматель Станислав Ашманов поведает, как роботы воспринимают язык.
Ожидаются спецгости — писатель Дина Рубина, журналист Фёкла Толстая и филолог Максим Кронгауз. Организаторы также обещают разобрать самые популярные запросы «как пишется» в российском Google за последний год.
Все подробности ищите по ссылке. Там же — обязательная регистрация.
Марафон пройдёт с 10.00 до 16.00. 16+.
Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»
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