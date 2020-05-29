Федор Погорелов расскажет в прямом эфире истории зенитовского футбольного закулисья

Мир соскучился по футболу, и Петербург — среди тех городов, где это чувствуется особенно хорошо: недаром не убирают от арки Главного штаба часы, установленные в честь «Евро-2020», хотя сам чемпионат давно перенесен.

Тоску по этому виду спорта субботним днем обострит спортивный комментатор, обозреватель «Фонтанки» Федор Погорелов. 30 мая он проведет лекцию «Тренеры Зенита», которую можно будет посмотреть в прямом эфире #безантракта на tv.fontanka.ru/.

Кто решил пригласить Властимила Петржелу в «Зенит» и что спасло его от увольнения летом 2003 года? Что ел на завтрак Дик Адвокат и с кем бы он хотел сфотографироваться для клубного календаря? Почему за золотой эпохой Спаллетти-Боаша начался хаос? Федор, как очевидец и временами даже участник этих событий, расскажет о футбольном закулисье без утайки.

Лекция входит в число мероприятий, проводимых его экскурсионным бюро «Тихий ход». Куда можно будет прогуляться с Федором, и о чем услышать (спойлер: не только о футболе!) – смотрите на сайте проекта. Начало в 13.00.

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«Фонтанка.ру»