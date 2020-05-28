Фото: предоставлено организаторами Жизненные истории и песни Курта Вайля и Исаака Дунаевского переплетутся в «Домашнем концерте» Галины Сидоренко Версия для печати Tweet

Время самоизоляции стало поводом для небольших чудес и начинаний, которые иначе могли и не осуществиться. По предложению «Фонтанки» звезда петербургской академической сцены, Заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов оперная певица Галина Сидоренко (меццо-сопрано) записала у себя дома концерт для наших читателей и своих слушателей.

В его основу легла программа из сочинений двух композиторов: немецкого – Курта Вайля, известного в первую очередь по своему сотрудничеству с Бертольдом Брехтом, и советского – Исаака Дунаевского («Веселые ребята», «Дети капитана Гранта», «Цирк», «Волга-Волга», «Светлый путь», «Весна», «Кубанские казаки»). С дат рождения обоих авторов в этом году — 120 лет.

В ходе этого концерта, который будет показан 28 мая в 19.00, Галина Сидоренко не только исполняет песни обоих авторов, но и рассказывает об их судьбах. Слушайте и открывайте для себя новое на сайте #безантракта tv.fontanka.ru/.

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«Фонтанка.ру»