Трагедия Анны Карениной в интерпретации Александра Галибина развернется #безантракта

22 мая смотрите в эфире #безантракта спектакль «Анна Каренина», поставленный на сцене театра «Балтийский дом» режиссером Александром Галибиным 2016 году. В основе постановки не сам монументальный текст Толстого, а пьеса по нему авторства одной из важнейших фигур современного независимого театра – режиссера, драматурга, основателя театра документальной пьесы «Театр.doc» Елены Греминой.

В главных ролях в постановке – сам Александр Галибин, его жена, актриса Ирина Савицкова (получившая за эту роль премию «Золотой софит») и актер «Балтийского дома» Александр Муравицкий.

В интерпретации Греминой и Габилина Каренина предстает «женщиной без прошлого и без будущего, женщиной, которая разрушает, мистической фигурой, демоническим персонажем. Это не история любви или измены. Это – трагедия: древнегреческая, общечеловеческая. Это хор голосов – в голове Карениной, хор ее страстей, которые толкают ее в объятия другого и выталкивают из жизни.

Начало трансляции в 19.00 на сайте tv.fontanka.ru.. Продолжительность спектакля 1 час 55 минут.

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"Фонтанка.ру"

Николай Филиппов, пресс-служба Балтийского дома