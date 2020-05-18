Фото: В.Васильев, фото предоставлено театром "Зазеркалье"

«Зазеркалье» покажет мюзикл «Старик Хоттабыч» #безантракта

19 мая, вторник , 14.00
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19 мая в 14.00 на сайте #безантракта смотрите мюзикл театра «Зазеркалье» «Старик Хоттабыч». Вас ждут необыкновенные приключения пятиклассника Вольки и спасённого им джинна (которому всего-навсего три с половиной тысячи лет) на фоне Москвы 30-х в стиле супрематизма.

Нестареющая книга Лазаря Лагина обрела новую жизнь в мюзикле молодого композитора Сергея Плешака «Старик Хоттабыч» и либреттиста Николая Голя в постановке Александра Петрова (музыкальный руководитель Артур Ераносов). Художник спектакля Владимир Фирер обрисовал Москву 30-х годов и ее обитателей в стиле авангардного искусства, с гримами и костюмами в духе супрематической живописи Малевича.



Фото: В.Васильев, фото предоставлено театром "Зазеркалье"

Главные роли исполняют: Леонид Нечаев (Хоттабыч), Антон Москалёв (Волька), Анастасия Ряполова (Женька).

Начало трансляции в 14.00 на сайте tv.fontanka.ru. Продолжительность спектакля 2 часа 20 минут.

6+.

«Фонтанка.ру»

Опубликовано 18 мая 2020, 17:42

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