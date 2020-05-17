Просто «Чума»: Дмитрий Быков и Людмила Улицкая обсудят пандемию и не только

Москва, пандемия, спецслужбы, карантин. Нет, это не хроника текущих событий, а написанная в 1979 году пьеса Людмилы Улицкой. Как появилось это произведение и почему опубликовано только сейчас, у Людмилы Евгеньевны 18 мая спросит Дмитрий Быков.

1939 год. Зараженный легочной чумой вирусолог приезжает в Москву на коллегию Наркомздрава. Когда выясняется правда, ситуация уже близка к критической: вот-вот может произойти массовая вспышка болезни. За дело берется НКВД — сотрудники органов идут по следу героя и вычисляют всех, с кем он общался.

Пьесу «Чума» Людмила Улицкая написала в далеком 1979 году, когда поступала на сценарные курсы при столичном Доме кино. Этот текст многие годы лежал неопубликованным, а в 2020-м неожиданно оказался актуальным.

О недавно изданной «Чуме» и пандемиях с Людмилой Улицкой пообщается ее коллега Дмитрий Быков. Но беседа в лектории «Прямая речь», конечно же, выйдет за медицинские рамки.

«Людмила Улицкая — один из немногих современных российских прозаиков с высшим биологическим образованием. А кроме того, едва ли не единственный современный русский прозаик, которому свойственно христианское миросозерцание. И точное понимание того, почему вся наша физиология все-таки свидетельствует о творце, а не только о том, что все мы прах. Вот это довольно интересно», — констатирует Дмитрий Быков.

Встречаемся онлайн в лектории «Прямая речь» 18 мая в 19.30. Подробности о том, как подключиться к трансляции — по ссылке.

18+.

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»