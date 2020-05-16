«Позднюю любовь» Владимира Туманова покажут в эфире #безантракта
17 мая смотрите в эфире #безантракта спектакль «Поздняя любовь» по пьесе Островского, поставленный скончавшимся в этом году режиссером Владимиром Тумановым. Премьера спектакля состоялась в Молодежном театре на Фонтанке в 2009 году.
Сам Островский называл эту пьесу в числе трёх лучших своих произведений. Создатели спектакля намеренно уходят от внешней, бытовой атрибутики мира Островского, стараются проникнуть в сиюминутность человеческого чувства и выбора, постичь всю глубину отношений. Этажерка, конторка, вешалка, стол, скамья — вот лаконичный и незамысловатый интерьер «захолустья». И в этой, казалось бы, ничем не примечательной и вполне размеренной жизни порой случаются бури. Людмила, скромная дочь бедного адвоката, влюбляется в Николая, человека азартного, любящего рискнуть, и порой безрассудного. Чтобы спасти его, юная барышня готова совершить самые невероятные, и не всегда благовидные, поступки.
Это спектакль о чести и достоинстве, о нравственных заповедях и душевных муках. Но прежде всего — о любви, которая бывает смешной и трагической, выдуманной и настоящей, продажной и робкой, а для кого-то — уже и поздней. Артисты точно ведут зрителя по лабиринтам человеческой души, заставляя замирать, сочувствовать, смеяться и надеяться на счастливый исход.
Фото: vk.com/mtfontanka
В главных ролях: Ирина Полянская (Фелицата Антоновна Шаблова, хозяйка небольшого деревянного дома), заслуженный артист России Пётр Журавлёв (Герасим Порфирьич Маргаритов, адвокат из отставных чиновников), Эмилия Спивак (Людмила, его дочь, немолодая девушка), Андрей Кузнецов (Николай Андреич Шаблов, старший сын Шабловой), Дормедонт, Александр Конев (младший сын Шабловой, в писарях у Маргаритова), Светлана Строгова (Варвара Харитоновна Лебедкина, вдова). Алексей Одинг (Онуфрий Потапыч Дороднов, купец средних лет).
Начало трансляции в 19.00 на сайте tv.fontanka.ru/ Продолжительность спектакля 3 часа.
16+
"Фонтанка.ру"
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