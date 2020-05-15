Фото: официальная страница ВКонтакте

Десять экспертов расскажут, как пандемия изменит мир

17 мая, воскресенье , 16.00
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 Что называется, «от создателей «Сайенс Слэм» и «Кампуса» – 17 мая пройдет хорошо знакомый фестиваль Science Bar Hopping, только раньше научные лекции проходили в барах и нужно было метаться между несколькими локациями, а теперь можно никуда не ходить: к вам сами придут натуралист Евгения Тимонова, психолог Мария Фаликман, лингвист Максим Кронгауз, экономист Юлия Вымятина.

Вот говорят: люди сидят дома — и природа очистилась настолько, что вылезли лисы, олени и т.д. Однако самоизолировавшиеся замечают, что их заваливает огромным количеством пластика: еду по доставке привозят в одноразовой посуде, все упаковано в невообразимое количество пакетов, и т.д.. Или вот мы говорим «изоляция»: но с помощью интернета мы всегда на связи и, возможно, гиперсоциальность вида «хомо сапиенс» сейчас эволюционирует в сторону еще большей общительности. А как эволюционируют наши представления о «добре» и «зле» и какое государство считать «правильным», а какое «неправильным», если каждое в условиях пандемии допускало просчеты? И будем ли мы вакцинироваться от ковида, если от гриппа (тоже вполне убийственного) прививаемся не очень активно? Вопросов уйма, из самых разных областей — соответственно, и эксперты приглашены разные.

Прямые трансляции будут идти в паблике проекта ВКонтакте. «Побегать» все же придется: лекции будут идти в два потока (один стартует в 16.00, другой в 16.30). Подробное расписание и регистрация по ссылке. Лекции бесплатные.

16+

Александра Шеромова

 

Опубликовано 15 мая 2020, 13:04

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Наступающий уикэнд будет полон музыки. И даже если вы не выходите из дома, то её услышите — если не на специальном шоу «Евровидения», то на онлайне VK Fest. Как вариант, отправляйтесь на виртуальный Science Bar Hopping, узнайте, что чего ждать от вулканов, и что думает Евгений Водолазкин о сериале «Недееспособные».

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