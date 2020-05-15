Десять экспертов расскажут, как пандемия изменит мир
Что называется, «от создателей «Сайенс Слэм» и «Кампуса» – 17 мая пройдет хорошо знакомый фестиваль Science Bar Hopping, только раньше научные лекции проходили в барах и нужно было метаться между несколькими локациями, а теперь можно никуда не ходить: к вам сами придут натуралист Евгения Тимонова, психолог Мария Фаликман, лингвист Максим Кронгауз, экономист Юлия Вымятина.
Вот говорят: люди сидят дома — и природа очистилась настолько, что вылезли лисы, олени и т.д. Однако самоизолировавшиеся замечают, что их заваливает огромным количеством пластика: еду по доставке привозят в одноразовой посуде, все упаковано в невообразимое количество пакетов, и т.д.. Или вот мы говорим «изоляция»: но с помощью интернета мы всегда на связи и, возможно, гиперсоциальность вида «хомо сапиенс» сейчас эволюционирует в сторону еще большей общительности. А как эволюционируют наши представления о «добре» и «зле» и какое государство считать «правильным», а какое «неправильным», если каждое в условиях пандемии допускало просчеты? И будем ли мы вакцинироваться от ковида, если от гриппа (тоже вполне убийственного) прививаемся не очень активно? Вопросов уйма, из самых разных областей — соответственно, и эксперты приглашены разные.
Прямые трансляции будут идти в паблике проекта ВКонтакте. «Побегать» все же придется: лекции будут идти в два потока (один стартует в 16.00, другой в 16.30). Подробное расписание и регистрация по ссылке. Лекции бесплатные.
16+
Александра Шеромова
Другие события
-
16 мая, суббота , 11.00
Большой театр кукол отпразднует день рождения онлайн-марафоном спектаклей
16 мая БТК отметит 89-летие онлайн. В программе празднования: спектакли российских и иностранных коллективов, марафон макетов от молодых режиссеров и презентации сразу двух фестивалей: нового проекта «БТК. Generation» и седьмого БТК-ФЕСТ. В финале зрителей ждет онлайн-концерт всемирно известного словенского кукольника и музыканта Матиа Сольце.
-
16 мая, суббота , 22.00
Победит дружба. Участники «Евровидения»-2020 соберутся в онлайне
Карантинная версия конкурса «Евровидение» — концерт «Eurovision: Europe Shine A Light» — пройдет 16 мая на официальном YouTube-канале «Евровидения».
-
17 мая, воскресенье , 18.00
Петербуржцы увидят пандемию глазами Жижека и других важных мыслителей
«Нужно оставить надежду, что после пика эпидемии Ковид-19 все постепенно вернется в нормальное русло», — констатировал Славой Жижек. Правда, добавил: «Но это не значит, что ситуация безнадежна». 17 мая в онлайн-лектории «Порядка слов» разбираемся, как видят пандемию интеллектуалы.
-
18 мая, понедельник , 17.00
Биолог расскажет, где будут жить мамонты, когда у ученых получится их клонировать
Пока попытки клонировать мамонта не удались, но в ДК Лурье в будущем успехе не сомневаются и уже даже задаются вопросом: получим мы мамонта — а где он жить будет? 17 мая на онлайн-лекции биолог Иван Квасов расскажет свою версию.
-
Спектакли в коробочке, в чужом теле и в четырех местах сразу: фестиваль «Точка доступа» пройдет в онлайне
VI Международный Летний фестиваль «Точка доступа» пройдет с 29 мая по 24 июля. Тема нынешнего года — театр в Интернете: понятный выбор с учетом того, что по-другому ходить в театр сейчас опасно. Но несмотря на всеобщую изоляцию, а может и благодаря ей кураторы «Точки доступа» собрали насыщенную программу из девяти проектов, по большей части интерактивных, в которых художественными средствами становятся Zoom, электронная почта, удаленный доступ и прочие цифровые инструменты.
-
15 мая, пятница , 16.00 - 21 мая, четверг
VK Fest в онлайне: семь дней, десятки музыкантов
Один из крупнейших российских музыкальных фестивалей VK Fest пройдет в этом году исключительно в онлайне — но зато будет идти целую неделю, с 15 по 21 мая. Бесплатная трансляция будет доступна для всех в сообществе VK Fest.
Чем заняться на выходных 15 – 17 мая: Квартирник БГ, Little Big на концерте «Евровидения», VK Fest, «Ночь (не) в музее»
Новости
-
-
15 мая 2020 - Сегодня в эфире #безантракта: Неолитическая революция, судьба ЕГЭ, спектакль Могучего с музыкой Каравайчука
-
14 мая 2020 - Сегодня в эфире #безантракта: история фотографии, Ленрезерв, Михаил Веллер, опера «Богема»
-
13 мая 2020 - «Ночь музеев» официально перенесли на 2021 год. Вместо неё будет «Ночь искусств» с «социальной дистанцией»
-
13 мая 2020 - Мариинский театр проведёт балетный урок онлайн
-
13 мая 2020 - Сегодня в эфире #безантракта: как читать иконы, Сталин как верховный кинопродюсер, «Двойник» Валерия Фокина
Статьи
-
03 мая 2020, 11:51Месяц самоизоляции позади — это вовсе не означает, что жизнь станет прежней, зато стрим-сервисы и телеканалы радуются небывалым рейтингам. Укрепят их громкие телепроекты мая: нетрадиционный Голливуд, сериал от режиссёра «Ла-Ла Ленда», сатира на Екатерину II, воскресший «Диверсант» и новый игрок на поле стриминга — HBO Max.
-
06 мая 2020, 11:09Несмотря на закрытие всего и вся в связи с коронавирусом российские издательства продолжают выпускать книги. Правда, большинство новинок в конце апреля-начале мая увидят свет только в электронной форме. Топонимический детектив о переименовании российских улиц и городов, дачные рассказы от Дины Рубиной и ко, 254 фотографии Льюиса Кэрролла — рассказываем, что читать, чтобы отключиться от новостной повестки и, наконец, получить удовольствие от жизни.
-
30 апреля 2020, 16:29Помимо сериалов и полного метра, стриминговые платформы не устают выпускать в онлайн-прокат документальные ленты на любой вкус: про писателей и политиков, фриков и борцов, музыкантов и коронавирус. Перед майскими выходными «Фонтанка» провела ревизию этих проектов и рассказывает, что смотреть.
-
28 апреля 2020, 11:15Мальчик девочку любил, но поступил с ней глупо и цинично. Девочка любила мальчика, но оттолкнула от себя. На русском языке, наконец, вышел роман «Нормальные люди» Салли Руни, признанный «главным литературным феноменом десятилетия». Его автора называют «Сэлинджером поколения снэпчата» и «голосом миллениалов».
-
-
08 мая 2020, 15:22
-
01 мая 2020, 10:28
-
-