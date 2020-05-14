«Заповедник» Андрея Могучего покажут #безантракта
15 мая смотрите в эфире #безантракта спектакль Андрея Могучего «Изотов» по пьесе Михаила Дурненкова «Заповедник».
В процессе создания спектакля режиссер Андрей Могучий и драматург Михаил Дурненков создали множество вариантов развития сюжета пьесы, пытаясь острее показать внутренний конфликт главного героя, выявить болевые точки целого поколения людей, внешне благополучных и внутренне опустошенных, убегающих от самих себя и пытающихся найти путь к себе. Действие происходит в некоем условном пространстве, где реальность и вымысел неотделимы друг от друга, а главный герой, модный, переживающий кризис среднего возраста писатель Изотов (его играет заслуженный артист России Виталий Коваленко) является одновременно сочинителем и персонажем сочиняемой им истории.
Основанное на видеографике сценографическое решение спектакля, созданное художником Александром Шишкиным, способствует созданию странного, заповедного мира в который попадают герои. Реальность здесь бесплотна, нематериальна.
В спектакле участвуют: народные артисты России Сергей Паршин и Николай Мартон; заслуженные артисты России Семен Сытник, Аркадий Волгин, Наталья Панина и другие.
Также в постановке звучит музыка Олега Каравайчука в исполнении автора, и музыка Федерика Шопена.
Спектакль — лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» и Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит».
Начало трансляции на сайте tv.fontanka.ru/ в 19.00.
18+
«Фонтанка.ру»
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