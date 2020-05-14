Фото: предоставлено театром

Большой театр кукол отпразднует день рождения онлайн-марафоном спектаклей

16 мая, суббота , 11.00
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 16 мая БТК отметит 89-летие онлайн: в течение всего дня в группе театра ВКонтакте можно будет посмотреть спектакли российских и иностранных коллективов, марафон макетов от молодых режиссеров и презентации сразу двух фестивалей: нового проекта «БТК. Generation» и седьмого БТК-ФЕСТ. В финале зрителей ждет онлайн-концерт всемирно известного словенского кукольника и музыканта Матиа Сольце.

В 11:00 начнется показ детского спектакля «Золотая яблонька, винный колодец» театра «Леле» (Вильнюс, Литва). Литовская вариация сказки о Золушке наполнена народными песнями и стихами, а основу рассказа создают изображения, созданные знаменитым литовским художником Марюсом Йонутисом. (4+)

театр «Леле»
театр «Леле»

Фото: предоставлено театром

В 12:00 студенты БТК представят программу нового фестиваля театра – «БТК.Generation». Студенты режиссерского курса Руслана Кудашова представят публике макеты своих будущих спектаклей, в числе которых есть и детские, и взрослые спектакли. Все постановки получились синтетическими — здесь встречаются куклы, пластика и драматический театр. (16+)

В 17:00 начнется трансляция спектакля «Про ЧАЙКУ» московского театра «Тень». Это музыкальная драма с участием фольклорных ансамблей по мотивам спектакля Кости Треплева. (16+)

Вечерняя программа начнется в 18:00 презентацией «БТК-ФЕСТ. Молодость». А в 18:30 покажут кукольно-хореографический спектакль Дуды Пайвы «Bastard!» (Амстердам, Нидерланды). Один из самых самобытных современных кукольников рассказывает историю художника, пытающегося найти выход из груды обломков бытия. (18+)

«Bastard!»
«Bastard!»

Фото: предоставлено театром

Финалом праздничного дня станет концерт Матиа Сольце. Матиа – потомственный кукольник, организатор фестиваля этнической музыки «Etno Histria», музыкант и человек-персонаж с аккордеоном и чемоданом полным кукол. Его постановки – синтез театра кукол и этнической музыки, это концерты, превращенные в интерактивные спектакли и наоборот. (4+)

Матиа Сольце
Матиа Сольце

Фото: предоставлено театром

Подробное расписание в паблике БТК ВКонтакте

«Фонтанка.ру»

Опубликовано 14 мая 2020, 18:11

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