Фото: rsacrsacrsac.ru

VK Fest в онлайне: семь дней, десятки музыкантов

15 мая, пятница , 16.00  -  21 мая, четверг
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Один из крупнейших российских музыкальных фестивалей VK Fest пройдет в этом году исключительно в онлайне — но зато будет идти целую неделю, с 15 по 21 мая. Бесплатная трансляция будет доступна для всех в сообществе VK Fest.

Зрители смогут услышать Басту, Диану Арбенину и «Ночных снайперов», «Мумий Тролля», Шуру Би-2, «Руки вверх!» и других тяжеловесов сцены. Также в программе присутствуют и молодые, но успевшие набрать популярность артисты: это Тима Белорусских, «Порнофильмы», «Хлеб», «кис-кис», Клава Кока, Zivert, RSAC, Jah Khalib и многие другие. VK также обещает, что из разных городов — от Киева до Минска и Москвы — к трансляциям подключатся блогеры, стендаперы и прочие спикеры.

Подробное расписание на момент публикации материала все еще недоступно. Полный список исполнителей смотрите в паблике ВКонтакте. Фестиваль стартует в 16.00 15 мая и закончится в 22.00 21 мая.

Напомним, что VK Fest должен был пройти 18-19 июля 2020 года в Парке 300-летия Петербурга, но был отменен из-за пандемии нового коронавируса. По словам организаторов, все купленные на 2020 год билеты остаются действительными на 2021 год. Новые даты проведения фестиваля — 24 и 25 июля, место то же — Парк 300-летия Санкт-Петербурга.

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