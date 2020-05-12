Петербуржцы увидят пандемию глазами Жижека и других важных мыслителей

«Нужно оставить надежду, что после пика эпидемии Ковид-19 все постепенно вернется в нормальное русло», — констатировал Славой Жижек. Правда, добавил: «Но это не значит, что ситуация безнадежна». 17 мая в онлайн-лектории «Порядка слов» разбираемся, как видят пандемию интеллектуалы.

В одних пабликах горячо обсуждается, что сказал о ковиде тот или иной медик; в других — тот или иной экономист; и так далее. А уж как смакуют и по кирпичикам разбирают написанное Жижеком, Бадью, Нанси, Агамбеном, Латуром и многими другими важными мыслителями. «Что может предложить философия и ее язык миру, переживающему катастрофу?», — задаются вопросом в «Порядке слов». Или вот так: «Превращаются ли философы в коллективный «корабль дураков», севший на мель на реке времени? Или в этом севшем на мель корабле только они и способны разглядеть открытое море?» Будем выяснять — с помощью, конечно, философов, Артемия Магуна и Оксаны Тимофеевой. Оба профессоры ЕУСПб, только Магун — факультета социологии и философии, а Тимофеева — факультета политических наук и социологии.

Чтобы мы морально и интеллектуально подготовились к паблик-току, устроители выложили список для «домашнего чтения», и уже за это им спасибо, Там же регистрация и билет — по цене кофе с пирожком можно поддержать книжный магазин

Собираемся 17 мая в 18.00 на платформе Zoom, на паблик-токе «Пандемия глазами интеллектуалов».

Александра Шеромова