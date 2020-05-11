Легендарный спектакль Юрия Бутусова «Человек = Человек» покажут в эфире #безантракта

12 мая в эфире #безантракта смотрите легендарный спектакль Юрия Бутусова по пьесе Бертольда Брехта «Человек = Человек», поставленный в Александринском театре в 2008 году. (16+)

Действие написанной почти сто лет назад – и до сих пор актуальной – пьесы Брехта Mann ist Mann (в русском переводе более известна под названием «Что тот солдат, что этот») разворачивается в Тибете, где английские солдаты-оккупанты втайне от своих командиров отправляются на разбой в старинную пагоду. Неудачная экспедиция и страх перед перспективой быть расстрелянными за мародерство заставляют солдат вовлечь в свою историю случайно подвернувшегося на их пути человека, которого они выдают за безвозвратно потерянного в ходе ночной вылазки товарища. Грузчик Гэли Гэй оказывается игрушкой в руках людей силой, хитроумными уловками и шантажом пытающихся заставить его отказаться от своего имени. Сюжет о том, как обыкновенный человек, втянутый в навязанные ему условия игры, не только теряет свое имя, но и постепенно перерождается в совершенно другое существо, адаптированное к законам жизненной авантюры, режиссер трактует как притчу. Острая театральность пьесы Брехта, использующего цирковые трюки и приемы политического кабаре, нашла современное преломление в ярком, динамичном спектакле.

Художник спектакля — постоянный соавтор Бутусова Александр Шишкин. В спектакле заняты: Дмитрий Лысенков в роли Гэли Гэя, народный артист России Игорь Волков , народный артист России Сергей Паршин, заслуженный артист России Виталий Коваленко, заслуженный артист России Аркадий Волгин, Александра Большакова, Юлия Соколова.

Трансляция спектакля начнется в 19.00 на странице tv.fontanka.ru (вкладка "Театры"). Спектакль рекомендуется зрителям старше 16.

"Фонтанка.ру"