Фото: tyuz-spb.ru/

Сказку про честного Иванушку ТЮЗ расскажет #безантракта

12 мая, вторник , 15.00
Версия для печати Версия для печати

 12 мая в эфире #безантракта смотрите спектакль ТЮЗ им. А.А. Брянцева «Про Иванушку-дурачка» (режиссер — Евгений Зимин). Премьера состоялась в 2011 году. 6+

Пьеса Михаила Бартенева создана по мотивам народных сказок. Это история о невероятных приключениях знаменитого героя русского фольклора Иванушки-Дурачка. Иванушка в исполнении молодого актёра ТЮЗа Никиты Острикова обаятелен, простодушен и правдив. Раз нашёл в лесу чужое золото, значит нужно не прибрать его себе, а отдать законному владельцу – купцу. А законный владелец так много повидал на своём веку всяких мошенников, что не может поверить в людскую честность, подозревая в ней подвох. Разбойники, охотники за купеческим золотом, также сбиты с толку действиями Иванушки. Они и не подозревали, что есть ещё на свете люди, неспособные украсть, обмануть. А всё-таки живёт на земле наивный и добродушный Иванушка, которого все зовут дурачком, но для которого честное имя дороже всего…



Фото: tyuz-spb.ru/

Главные роли играют: Никита Остриков (Иван), Владимир Чернышов (купец), Антонина Введенская (купчиха), нар. арт. России Николай Иванов (медведь), засл. арт. России Надежда Шумилова (медведица), Сергей Жукович и Сергей Шелгунов (разбойники).
Трансляция начнется в 15.00 на сайте tv.fontanka.ru. Спектакль предназначен для зрителей старше шести лет.

"Фонтанка.ру"

Опубликовано 11 мая 2020, 14:03

Другие события

11 лучших телесериалов мая: выбор «Фонтанки»

03 мая 2020, 11:51
Месяц самоизоляции позади — это вовсе не означает, что жизнь станет прежней, зато стрим-сервисы и телеканалы радуются небывалым рейтингам. Укрепят их громкие телепроекты мая: нетрадиционный Голливуд, сериал от режиссёра «Ла-Ла Ленда», сатира на Екатерину II, воскресший «Диверсант» и новый игрок на поле стриминга — HBO Max.

Новости

Предыдущие новости

Статьи

Предыдущие статьи

Фишки

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
© 2000-2020 Фонтанка.Ру
Свидетельство Роскомнадзора
Эл № ФС 77-52806
Правила использования материалов сайта
>