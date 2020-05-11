Сказку про честного Иванушку ТЮЗ расскажет #безантракта

12 мая в эфире #безантракта смотрите спектакль ТЮЗ им. А.А. Брянцева «Про Иванушку-дурачка» (режиссер — Евгений Зимин). Премьера состоялась в 2011 году. 6+

Пьеса Михаила Бартенева создана по мотивам народных сказок. Это история о невероятных приключениях знаменитого героя русского фольклора Иванушки-Дурачка. Иванушка в исполнении молодого актёра ТЮЗа Никиты Острикова обаятелен, простодушен и правдив. Раз нашёл в лесу чужое золото, значит нужно не прибрать его себе, а отдать законному владельцу – купцу. А законный владелец так много повидал на своём веку всяких мошенников, что не может поверить в людскую честность, подозревая в ней подвох. Разбойники, охотники за купеческим золотом, также сбиты с толку действиями Иванушки. Они и не подозревали, что есть ещё на свете люди, неспособные украсть, обмануть. А всё-таки живёт на земле наивный и добродушный Иванушка, которого все зовут дурачком, но для которого честное имя дороже всего…





Фото: tyuz-spb.ru/ Фото: tyuz-spb.ru/

Главные роли играют: Никита Остриков (Иван), Владимир Чернышов (купец), Антонина Введенская (купчиха), нар. арт. России Николай Иванов (медведь), засл. арт. России Надежда Шумилова (медведица), Сергей Жукович и Сергей Шелгунов (разбойники).

Трансляция начнется в 15.00 на сайте tv.fontanka.ru. Спектакль предназначен для зрителей старше шести лет.

"Фонтанка.ру"