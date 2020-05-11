Историк разберет «Зулейху» - книгу и сериал
Книгу «Зулейха открывает глаза» хвалили; сериал — ругали, а потом кто-то решил обратно поругать и книгу. В лектории «Прямая речь» формулируют так: «Прекрасные книга и сериал, вызвавшие самые противоречивые оценки и обвинения в клевете на советскую историю». Разбираем по полочкам с историком 14 мая.
Лектор — Тамара Эйдельман, историк, заслуженный учитель России. Еще два года назад в одном интервью сказала: «На телевидении один за другим выходят сериалы с прекрасными, бравыми НКВД-шниками. И дети должны, по крайней мере, знать, что об этом периоде существуют разные мнения. И обладать информацией – о количестве жертв, о том, что совершалось в то время. Это нелегко – противостоять телевизору». И вот пожалуйста: телевизор сам, да еще госканал, показывает период раскулачивания и депортации 1930-х. И началось: коммунисты возмущены; мусульмане обращаются за разъяснениями; критики пишут о провале. А на сайте телеканала и в ютьюбе — миллионные просмотры. С Натальей Эйдельман будем обсуждать реальные события, стоящие за сюжетом «Зулейхи». Как жила деревня в двадцатые –тридцатые; почему депортируемых размещали в мечети, над которой поднят красный флаг; кого именно депортировали и как это происходило — и насколько точно та депортация показана не только в сериале, но в самой книге.
Слушаем «Прямую речь» Тамары Эйдельман 14 мая в 19.30. Подробности на сайте.
Александра Шеромова
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