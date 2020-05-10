Психолог расскажет, как в изоляции не потерять себя, а раскрыть себя-нового

В ДК Лурье уже сделали подборку того, какими лингвистическими методами народ усмиряет тревогу перед вирусом. А именно, народ упражняется в словотворчестве: «карантец», «домосек», «весёлые карантинки». 12 мая в ДК Лурье вместе с психологом будем размышлять на тему «Самоизоляция или потеря себя?».

Можно поспорить, кому приходится тяжелее: тому, кто остался в четырех стенах в одиночестве, или тому, кто изолирован в тесном кругу семьи. Одинокий скажет, что неспроста самое суровое наказание в тюрьме — камера-одиночка. А человек семейный расскажет про «полярную болезнь», или «экспедиционное бешенство», когда ограниченный очень малым кругом общения, начинаешь сатанеть. Поначалу многие радовались: «Карантин? Какая прелесть! Можно научиться рисовать маслом и выучить древнегреческий». Но все больше люди признаются: «Я тупею. Работоспособность понизилась». Психолог, психоаналитик Сергей Соколов комментирует: «Нарушаются привычные, ставшие автоматизмами, механизмы поддержания личностной «гармонии». Нас захватывает скука или хаос, встреча с неизвестностью порождает потребность переоценки многих ценностей. Рушатся фантазии и иллюзии о том, что я могу и о том, что я из себя представляю». Соколов считает, что нынешнее время, когда мы физически ограничены в возможностях и при этом остро чувствуем, что другой жизни не будет — это шанс. Хоть и полный опасностей.

Поговорим об этом на онлайн-лекции 12 мая в 19.00. 14+

Александра Шеромова