Хореограф Мариинского Юрий Смекалов проведет авторские тренировки в прямом эфире "Фонтанки"Версия для печати
Нехватка активности испортит здоровье кому угодно. А нехватка активности творческой — еще и настроение. В рамках проекта #безантракта «Фонтанка» начинает цикл эксклюзивных показов утренних тренировок от танцовщика и хореографа Мариинского театра, основателя MAD Company Юрия Смекалова, чьи спектакли идут на сценах российских и зарубежных театров, а программы исполняли спортсмены Сборной России по фигурному катанию, включая Евгения Плющенко.
В эти дни Юрий ведет марафон утренних тренировок #StayBalance2020. 12, 14 и 16 апреля он проведет их для читателей и зрителей «Фонтанки» в прямом эфире на tv.fontanka.ru. Уровень вашей подготовки не имеет значения.
Цель занятий — вернуть вашему телу силу и энергию, дисциплинировав себя, прокачать все группы мышц по системе 20/20 (20 минут интенсивной разминки и 20 минут авторского тренинга, в котором соединяются практика классического балета и современного танца) и изучить несколько движений хореографической связки, из которых рождается соло-танец.
Начало тренирокок #StayBalance2020 — в полдень.
12+
«Фонтанка.ру»
Другие события
-
12 мая, вторник , 15.00
Сказку про честного Иванушку ТЮЗ расскажет #безантракта
12 мая в эфире #безантракта смотрите спектакль ТЮЗ им. А.А. Брянцева «Про Иванушку-дурачка» (режиссер — Евгений Зимин). Иванушка в исполнении молодого актёра ТЮЗа Никиты Острикова обаятелен, простодушен и правдив. Раз нашёл в лесу чужое золото, значит нужно не прибрать его себе, а отдать законному владельцу – купцу. Вот только никто не верит в людскую честность, подозревая в ней подвох.
-
12 мая, вторник , 19.00
Психолог расскажет, как в изоляции не потерять себя, а раскрыть себя-нового
В ДК Лурье уже сделали подборку того, какими лингвистическими методами народ усмиряет тревогу перед вирусом. А именно, народ упражняется в словотворчестве: «карантец», «домосек», «весёлые карантинки». 12 мая в ДК Лурье вместе с психологом будем размышлять на тему «Самоизоляция или потеря себя?».
-
12 мая, вторник , 19.00
Легендарный спектакль Юрия Бутусова «Человек = Человек» покажут в эфире #безантракта
12 мая в эфире #безантракта смотрите легендарный спектакль Юрия Бутусова по пьесе Бертольда Брехта «Человек = Человек», поставленный в Александринском театре в 2008 году. (16+)
-
14 мая, четверг , 19.30
Историк разберет «Зулейху» - книгу и сериал
Книгу «Зулейха открывает глаза» хвалили; сериал — ругали, а потом кто-то решил обратно поругать и книгу. В лектории «Прямая речь» формулируют так: «Прекрасные книга и сериал, вызвавшие самые противоречивые оценки и обвинения в клевете на советскую историю». Разбираем по полочкам с историком 14 мая.
-
Спектакли в коробочке, в чужом теле и в четырех местах сразу: фестиваль «Точка доступа» пройдет в онлайне
VI Международный Летний фестиваль «Точка доступа» пройдет с 29 мая по 24 июля. Тема нынешнего года — театр в Интернете: понятный выбор с учетом того, что по-другому ходить в театр сейчас опасно. Но несмотря на всеобщую изоляцию, а может и благодаря ей кураторы «Точки доступа» собрали насыщенную программу из девяти проектов, по большей части интерактивных, в которых художественными средствами становятся Zoom, электронная почта, удаленный доступ и прочие цифровые инструменты.
-
29 апреля, среда , 17.00 - 03 июня, среда
Михаил Трофименков прочтет на «Фонтанке.ру» цикл лекций о неизвестной истории кино
29 апреля на «Фонтанке.ру» на странице #безантракта стартует авторский цикл Михаила Трофименкова. Ведущий кинокритик России, писатель и обозреватель газеты «Коммерсантъ» расскажет о кино как магии, пропаганде, оружии, индустрии, второй реальности и тотальном обмане.
11 лучших телесериалов мая: выбор «Фонтанки»
Новости
-
-
11 мая 2020 - В Петербурге ушла из жизни старейшая артистка МДТ Светлана Григорьева. Она играла в «Вечно живых», «Доме», «Братьях и сестрах»
-
11 мая 2020 - Сегодня в эфире #безантракта: стук «сердца» Эрмитажа, Комендантский дом Петропавловки, солисты Мариинского
-
09 мая 2020 - «В 1945 году фонтаны уже были открыты». Петергоф запустил «Самсона» в прямом эфире
-
09 мая 2020 - Эдуард Кочергин поделится с петербуржцами воспоминаниям в День Победы. Он расскажет о деревянном самолёте
-
08 мая 2020 - Оркестр Мариинского выпустил «домашнее видео»: Музыканты сыграли «Время, вперед!» — чтобы быстрее прошёл коронавирус
Статьи
-
08 мая 2020, 18:34Большая часть повестки на длинных выходных будет посвящена 75-летию Победы. Тем не менее 8 – 11 мая останется время и для развлечений. Рассказываем о пяти событиях, на которые стоит обратить внимание, если вы остаётесь дома.
-
08 мая 2020, 15:22Несмотря на пандемию коронавируса, Петербург отпразднует 75-летие Победы. И наблюдать за торжествами можно, не нарушая режима самоизоляции. Воздушный и морской парады, Бессмертный полк, концерты, экскурсии, марафон «Дневники и письма войны» от БДТ, — рассказываем, что и где смотреть. Большую часть контента соберёт спецпроект «Фонтанки» «Говорит и показывает Ленинград».
-
06 мая 2020, 11:09Несмотря на закрытие всего и вся в связи с коронавирусом российские издательства продолжают выпускать книги. Правда, большинство новинок в конце апреля-начале мая увидят свет только в электронной форме. Топонимический детектив о переименовании российских улиц и городов, дачные рассказы от Дины Рубиной и ко, 254 фотографии Льюиса Кэрролла — рассказываем, что читать, чтобы отключиться от новостной повестки и, наконец, получить удовольствие от жизни.
-
30 апреля 2020, 16:29Помимо сериалов и полного метра, стриминговые платформы не устают выпускать в онлайн-прокат документальные ленты на любой вкус: про писателей и политиков, фриков и борцов, музыкантов и коронавирус. Перед майскими выходными «Фонтанка» провела ревизию этих проектов и рассказывает, что смотреть.
-
01 мая 2020, 10:28
-
-
-
-