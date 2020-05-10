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Хореограф Мариинского Юрий Смекалов проведет авторские тренировки в прямом эфире "Фонтанки"

12 мая, вторник  -  16 мая, суббота
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Нехватка активности испортит здоровье кому угодно. А нехватка активности творческой — еще и настроение. В рамках проекта #безантракта «Фонтанка» начинает цикл эксклюзивных показов утренних тренировок от танцовщика и хореографа Мариинского театра, основателя MAD Company Юрия Смекалова, чьи спектакли идут на сценах российских и зарубежных театров, а программы исполняли спортсмены Сборной России по фигурному катанию, включая Евгения Плющенко.

В эти дни Юрий ведет марафон утренних тренировок #StayBalance2020. 12, 14 и 16 апреля он проведет их для читателей и зрителей «Фонтанки» в прямом эфире на tv.fontanka.ru. Уровень вашей подготовки не имеет значения.

Цель занятий — вернуть вашему телу силу и энергию, дисциплинировав себя, прокачать все группы мышц по системе 20/20 (20 минут интенсивной разминки и 20 минут авторского тренинга, в котором соединяются практика классического балета и современного танца) и изучить несколько движений хореографической связки, из которых рождается соло-танец.

Начало тренирокок #StayBalance2020 — в полдень.

12+

«Фонтанка.ру»

 

Опубликовано 10 мая 2020, 23:10

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