«Ленрезерв» ждет посетителей на онлайн-экскурсию
Главным выставочным блокбастером 9 мая станет онлайн-экскурсия по «Ленрезерву». Крупнейший частный музей с артефактами о Великой Отечественной войне обычно собирает аншлаги в памятные даты. Теперь попасть в «Ленрезерв» можно онлайн.
В 12.00 нанчется экскурсия по площадке, на которой собраны 150 единиц подлинных исторических автомобилей, мотоциклов и военной техники; продемонстрируют реконструкцию улицы блокадного города с трехэтажными домами и подземным бомбоубежищем. Она появилась на «Ленрезерве» в начале 2019 года: в домах размещены жилые квартиры, отделение милиции и театральная касса с афишами, стилизованный кабинет НКВД, дворницкая и дом быта.
«Онлайн-экскурсию проведут экскурсоводы, сотрудники и учащиеся школы музейного дела «Ленрезерва» по принципу «Индивидуальная экскурсия», — сообщили «Фонтанке» в музее. — Рассказы об экспозициях будут сопровождаться музыкальными вставками: артисты исполнят музыкальные композиции времен Великой Отечественной войны».
За трансляцией можно будет наблюдать на сайте проекта «Фонтанки» «Говорит и показывает Ленинград». (6+)
Напомним, «Ленрезерв» создал петербургский коллекционер Анатолий Бернштейн (публику впервые пустили в 2015 году). Музей расположился в бывшем здании завода «Яровит-Моторс» на Феодосийской улице. Коллекцию обычно бесплатно показывают горожанам 9 мая и в даты, связанные с блокадой Ленинграда: такие события, как правило, собирают очереди. Часть коллекции, выставленную на Феодосийской улице, всегда можно посмотреть в течение года.
Что еще будет происходить в Петербурге 9 мая и как это увидеть из дома – читайте в нашем гиде.
«Фонтанка.ру»
Другие события
-
10 мая, воскресенье , 16.00
Давай вечером online встретимся! Экс-лидер «Агаты Кристи» Глеб Самойлов отметит юбилей бесплатным концертом в сети
Глеб Самойлов отметит день рождения своей сольной группы The Matrixx в режиме онлайн. Очередная дата станет юбилеем — ровно 10 лет назад, после распада "Агаты Кристи", Самойлов-младший начал свой собственный творческий путь.
-
10 мая, воскресенье , 17.00
Биолог расскажет, как животные видят мир
Считается, что тореадор мог бы размахивать перед быком не красной, а зеленой мулетой — и с тем же успехом его бы взбесил. Правда ли, что бык цветов не различает, почему одни обладают цветным зрением, а другие им обделены — расскажет биолог в онлайн-лекции 10 мая.
-
Спектакли в коробочке, в чужом теле и в четырех местах сразу: фестиваль «Точка доступа» пройдет в онлайне
VI Международный Летний фестиваль «Точка доступа» пройдет с 29 мая по 24 июля. Тема нынешнего года — театр в Интернете: понятный выбор с учетом того, что по-другому ходить в театр сейчас опасно. Но несмотря на всеобщую изоляцию, а может и благодаря ей кураторы «Точки доступа» собрали насыщенную программу из девяти проектов, по большей части интерактивных, в которых художественными средствами становятся Zoom, электронная почта, удаленный доступ и прочие цифровые инструменты.
-
29 апреля, среда , 17.00 - 03 июня, среда
Михаил Трофименков прочтет на «Фонтанке.ру» цикл лекций о неизвестной истории кино
29 апреля на «Фонтанке.ру» на странице #безантракта стартует авторский цикл Михаила Трофименкова. Ведущий кинокритик России, писатель и обозреватель газеты «Коммерсантъ» расскажет о кино как магии, пропаганде, оружии, индустрии, второй реальности и тотальном обмане.
-
Как смотреть кино с детьми и чем опасна изоляция — режиссёры и философы расскажут о будущем в онлайн-лекциях
Как смотреть кино с детьми? Чем опасна изоляция? Что такое государство-паразит и какое его ждет будущее? На эти вопросы ответит лекторий магазина «Порядок слов». Один из лучших петербургских книжных проведёт с 17 апреля по 10 мая серию онлайн-встреч в свою поддержку. В эфире — кинокритик Антон Долин, философы, историки, культурологи и киноведы.
-
Этнографический музей покажет разнообразие канонов женской красоты
Выставка об образе женщины в народной культуре покажет средства, которыми в разное время достигался актуальный идеал: костюмы, косметику, украшения. Идеал, разумеется, везде был разный.
9 мая: что будет происходить в Петербурге и как это увидеть из дома
Новости
-
-
08 мая 2020 - Оркестр Мариинского выпустил «домашнее видео»: Музыканты сыграли «Время, вперед!» — чтобы быстрее прошёл коронавирус
-
08 мая 2020 - Евгений Водолазкин написал пьесу о коронавирусе. В COVID-19 виноваты караси в сметане
-
08 мая 2020 - Ограбления в ритме танца — Группа Little Big выпустила новый клип и (кажется) флешмоб
-
08 мая 2020 - Сегодня в эфире #безантракта: Музей науки и техники, Karlsson Haus, «Панорама Блокады», мультимедиа-спектакль на Дворцовой
-
07 мая 2020 - Iron Maiden отменили гастроли в России. Концерт в Петербурге с самолетом-истребителем не состоится
Статьи
-
08 мая 2020, 18:34Большая часть повестки на длинных выходных будет посвящена 75-летию Победы. Тем не менее 8 – 11 мая останется время и для развлечений. Рассказываем о пяти событиях, на которые стоит обратить внимание, если вы остаётесь дома.
-
06 мая 2020, 11:09Несмотря на закрытие всего и вся в связи с коронавирусом российские издательства продолжают выпускать книги. Правда, большинство новинок в конце апреля-начале мая увидят свет только в электронной форме. Топонимический детектив о переименовании российских улиц и городов, дачные рассказы от Дины Рубиной и ко, 254 фотографии Льюиса Кэрролла — рассказываем, что читать, чтобы отключиться от новостной повестки и, наконец, получить удовольствие от жизни.
-
03 мая 2020, 11:51Месяц самоизоляции позади — это вовсе не означает, что жизнь станет прежней, зато стрим-сервисы и телеканалы радуются небывалым рейтингам. Укрепят их громкие телепроекты мая: нетрадиционный Голливуд, сериал от режиссёра «Ла-Ла Ленда», сатира на Екатерину II, воскресший «Диверсант» и новый игрок на поле стриминга — HBO Max.
-
30 апреля 2020, 16:29Помимо сериалов и полного метра, стриминговые платформы не устают выпускать в онлайн-прокат документальные ленты на любой вкус: про писателей и политиков, фриков и борцов, музыкантов и коронавирус. Перед майскими выходными «Фонтанка» провела ревизию этих проектов и рассказывает, что смотреть.
-
01 мая 2020, 10:28
-
-
-
-