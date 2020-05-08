«Ленрезерв» ждет посетителей на онлайн-экскурсию

Главным выставочным блокбастером 9 мая станет онлайн-экскурсия по «Ленрезерву». Крупнейший частный музей с артефактами о Великой Отечественной войне обычно собирает аншлаги в памятные даты. Теперь попасть в «Ленрезерв» можно онлайн.

В 12.00 нанчется экскурсия по площадке, на которой собраны 150 единиц подлинных исторических автомобилей, мотоциклов и военной техники; продемонстрируют реконструкцию улицы блокадного города с трехэтажными домами и подземным бомбоубежищем. Она появилась на «Ленрезерве» в начале 2019 года: в домах размещены жилые квартиры, отделение милиции и театральная касса с афишами, стилизованный кабинет НКВД, дворницкая и дом быта.

«Онлайн-экскурсию проведут экскурсоводы, сотрудники и учащиеся школы музейного дела «Ленрезерва» по принципу «Индивидуальная экскурсия», — сообщили «Фонтанке» в музее. — Рассказы об экспозициях будут сопровождаться музыкальными вставками: артисты исполнят музыкальные композиции времен Великой Отечественной войны».

За трансляцией можно будет наблюдать на сайте проекта «Фонтанки» «Говорит и показывает Ленинград». (6+)

Напомним, «Ленрезерв» создал петербургский коллекционер Анатолий Бернштейн (публику впервые пустили в 2015 году). Музей расположился в бывшем здании завода «Яровит-Моторс» на Феодосийской улице. Коллекцию обычно бесплатно показывают горожанам 9 мая и в даты, связанные с блокадой Ленинграда: такие события, как правило, собирают очереди. Часть коллекции, выставленную на Феодосийской улице, всегда можно посмотреть в течение года.

Что еще будет происходить в Петербурге 9 мая и как это увидеть из дома – читайте в нашем гиде.

«Фонтанка.ру»