Фото: фонтанка.ру

Михаил Трофименков #безантракта расскажет историю 125-летней фальсификации кинохроники

06 мая, среда , 17.00
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На «Фонтанке.ру» – время новой лекции авторского цикла ведущего кинокритика России, писателя и обозревателя газеты «Коммерсантъ» Михаила Трофименков.

«Любой владелец мобильного телефона – оператор, каждый второй – фронтовой, – рассказывает он. – Тем меньше доверия их «свидетельствам», использованным для уничтожения Югославии, Ирака, Ливии, Сирии. Но видео-фальшивомонетчики – наследники старейшей кинотрадиции. Львиная доля хроники за первые 60 лет кино – мягко говоря, постановочная. Не по злому умыслу, а по объективным причинам. Главная из них: война не фотогенична».

Среди участников 125-летней фальсификации, «уличенных» Трофименковым, – «бумажные «броненосцы», тонущие в тазиках для бритья, веселые мексиканцы, штурмующие города и расстреливающие пленных по команде кинооператоров, белоэмигранты, смертельно напуганные киношными чекистами, и многие другие».

Слушайте и смотрите лекцию Трофименкова #безантракта в прямом эфире из студии «Фонтанки» 6 мая в 17.00. 18+

«Фонтанка.ру»

Опубликовано 05 мая 2020, 22:06

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