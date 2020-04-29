«Последние танки в Париже» отметят Первомай в прямом эфире
Группа «Последние танки в Париже» традиционно отметит 1 мая тематическим концертом. Бунтари были вынуждены скорректировать традицию ликовать с фанатами в этот день в формате живого клубного шоу. «1 мая всё-таки состоится наш концерт, но пройдёт он не вживую, а онлайн. Подключайся!», – сказал лидер коллектива Лёха Никонов свои подписчикам.
Известные правдорубы ПТВП сыграют 25 песен из своего обширного багажа, которые попросили ценители творчества Лёхи Никонова и Ко. И как пояснил «Фонтанке» сам «проклятый поэт», этот концерт будет только началом их нового сетевого панк-рока. «Мы планируем серию таких концертов. И первый из них мы посвящаем нашим слушателям. Играем песни, которые просят сыграть они в коментах и обсуждении. Ну а на следующих двух концертах мы сами будем определять программу, впрочем, как делаем это всегда», — рассказал «Фонтанке» Никонов.
Концерт будет бесплатным, но все желающие смогут поддержать группу добровольными пожертвованиями. Трансляция начнется в 19:00 по ссылке.
Фото: официальная страница в Facebook
Группа ПТВП остаётся одной из актуальных панк-групп Петербурга уже без малого 20 лет. Последний релиз группы мини-альбом «Руки Иллюзий» был презентован осенью 2019 года. Последний полноформатный альбом «Реакция» был представлен в прямом эфире «Фонтанки».
18+
Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»
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