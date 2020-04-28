Фото: предоставлено организаторами

«Зазеркалье» покажет даосскую притчу в двух действиях и четырех превращениях

29 апреля, среда , 15.00
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В дневном эфире #безантракта 29 апреля в 15.00 — запись спектакля Детского музыкального театра «Зазеркалье» «Сказка о соловье, императоре и смерти». Жанр спектакля Александра Петрова по его же пьесе (а та в свою очередь – по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Соловей») — даосская притча в двух действиях и четырех превращениях.

В спектакле звучит старинная музыка китайских кантонов и оригинальная музыка в китайском стиле (композиторы – С. Гасанов, А. Никифоров, М. Огородов). При этом поет только Соловей, а остальные персонажи музыкального спектакля разговаривают, как в драмтеатре.



Фото: предоставлено театром

Авторы ставят непростые вопросы: «Каждый ли может отличить голос живого соловья от пения дорогой механической игрушки, а драгоценные подарки — от даров сердца? Всякий ли готов перед лицом смерти встретиться со своими злыми и добрыми делами?»

Но и тем, кому просто хочется экзотики, без глубокомыслия, будет, чем полюбоваться: для спектакля были сшиты костюмы с богатыми узорами и аппликациями, на лица артистов нанесен специальный грим, делающий их похожими на маски, над зрительным залом летают китайские драконы, а дополняют все это сказочные декорации.

«Зазеркалье» предназначает свой спектакль для детской аудитории от 8 лет.

«Фонтанка.ру»

Опубликовано 28 апреля 2020, 22:07

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