Фото: предоставлено организаторами Юрий Гальцев поднимет настроение песнями и миниатюрами в прямом эфире #безантракта Версия для печати Tweet

Жизнь худрука Театра Эстрады Юрия Гальцева была удивительной с первых часов — тот сам рассказывал, что, когда он появился на свет 12 апреля 1961 года, его маме порекомендовали назвать сына в честь Гагарина. Так и вышло. Космонавтом стать Гальцеву не удалось: в летное училище не взяли. Зато получилось стать звездой.

Именно на правах звезды Заслуженный артист России, актер и певец Юрий Гальцев замкнет череду апрельских «Домашних концертов» #безантракта — 29 апреля в 19.00.

Всенародная известность пришла к Гальцеву после передач «Юрмалина» и «Аншлаг», а номера «Управдом», «Танго Моряков Дальнего Плавания» и другие ушли в народ. Сегодня Юрий Николаевич руководит Театром эстрады имени Аркадия Райкина, где также выходит на сцену, преподает в театральном вузе и снимается в кино.

В программе «домашнего концерта» в прямом эфире, Юрий Гальцев не только поднимет настроение читателям «Фонтанки» своими миниатюрами и песнями, но и поделится творческими секретами в прямом эфире.

К слову, живет сейчас Гальцев в самоизоляции — на днях он записал на природе песню в поддержку петербургского благотворительного фонда AdVita («Ради жизни»), который оказывает помощь взрослым и детям с онкологическими заболеваниями.

«Это время словно лакмусовая бумажка показывает, какие мы на самом деле. Я понимаю — сейчас многим трудно. Но всегда есть те, кому намного хуже, чем нам с вами», – рассудил артист.

Встречаемся в 19.00 на сайте tv.fontanka.ru.

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«Фонтанка.ру»