Дмитрий Быков расскажет, как самоизолировались великие

Дмитрий Быков прикладывает все усилия, чтобы развлечь россиян во время незапланированных коронавирусных каникул. Онлайн-лекцию о Гарри Поттере и COVID-19 публицист уже прочитал, теперь настало время разобраться в тонкостях самоизоляции.

О том, как великие творили, добровольно отрешившись от внешнего мира, Быков расскажет 2 мая в ночном эфире лектория «Прямая речь». Среди героев его выступления — Солженицын, Сэлинджер, Леонид Андреев. Пушкин мечтал самоизолироваться (и помогла в этом болдинская осень), Толстой в последние годы жизни предпочитал образ жизни отшельника.

«Русский писатель любит отвлекаться, говорил Твардовский Трифонову, а тот все равно не отвлекался, и приходилось Твардовскому пить с кем попало», — острословит публицист.

Кто ещё грезил о карантине, а кто не мог отказаться от привычек экстраверта, узнаете в 21.00. Онлайн-лекция продлится один час, далее Быков ответит на вопросы зрителей. Билеты и подробности по ссылке. Здесь же можно узнать о других выступлениях Быкова, которые он даёт для детей в то время, когда школы работают лишь на удалёнке.

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Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»