Онлайн-показ спектакля Льва Додина «Король Лир». В главной роли - Петр Семак

Онлайн-показ спектакля Льва Додина «Король Лир». В главной роли - Петр СемакВерсия для печати
28 апреля смотрите в эфире #безантракта спектакль Льва Додина «Король Лир» по тексту Уильяма Шекспира, премьера которого состоялась в «МДТ — Театре Европы» в 2006 году.
Классическая трагедия Шекспира «Король Лир» поставлена режиссером как захватывающая история взаимоотношений отцов и детей. Действие спектакля в сопровождении гротескной музыки в исполнении Шута, происходит в почти пустом темном пространстве, где словно кости, поблескивают белые деревянные перекрестья. На фоне этого разыгрывается трагедия одиночества среди самых близких людей: безумный король, поделивший свое королевство между любимыми дочерьми, обманутый и уничтоженный ими в борьбе за власть, мечется в поисках справедливости и не находит ее.
Главную роль — Лира, короля Британии — играет Пётр Семак. В остальных ролях: Король Французский – Игорь Иванов, Герцог Бургундский – Алексей Зубарев, Граф Глостер – Сергей Курышев, Эдгар, сын Глостера – Данила Козловский, Эдмунд, побочный сын Глостера – Владимир Селезнев, Шут – Алексей Морозов, Освальд – Олег Дмитриев, Гонерилья, дочь Лира – Елизавета Боярская, Регана, дочь Лира – Елена Соломонова, Корделия, дочь Лира – Дарья Румянцева.
Фото: mdt-dodin.ru/
Спектакль – обладатель театральной премии "Золотой софит" и Национальной театральной премии "Золотая маска".
Начало трансляции в 19.00 на странице театры на сайте #безантракта. Продолжительность три часа. 18+
«Фонтанка.ру»
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