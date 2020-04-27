Искусствовед из Эрмитажа расскажет о подделках и аферах в искусстве

Если при виде квадрата Малевича вы думаете: «Да и я так могу» — можете себе представить, как чешутся руки у мастеров подделок. 28 марта на вебинаре от Школы Masters узнаем про «Искусство обмана».

Когда два года назад на аукционе «Сотбис» продали «Лежащую обнаженную» Модильяни за 157 миллионов долларов, купивший аноним, видимо, держал пальцы скрещенными. А после покупки, должно быть, еще раз заказал экспертизу. У Модильяни было много «Обнаженных» и как минимум одна из них уже оказалась подделкой. Опять же, на «Сотбис» представителя дюссельдорфской школы выдавали за «раннего Шишкина»: Иван Иваныч больше ценился. Но Иван Иваныч хотя бы был. А видного представителя ар брют Фомы Яремчука, которым восторгались западные критики — не было. Картины — были, биография — была (сибиряк, раскулачен, репрессирован, душевно болен), а художника такого — не было. А Китае целые музеи приходится закрывать, так как тысячи экспонатов в них оказывается.

Порой истории про аферы в сфере искусства впечатляют не меньше, чем шедевры-подлинники. В Лувре, например, смирились с тем, что их золотая скифская тиара — фальшивка, но, оценив ее историю — по-прежнему тиару хранят — в компании восьми Джоконд в «зале подделок».

Искусствовед, куратор, заместитель заведующего Отделом современного искусства Эрмитажа Марина Шульц поведает и другие захватывающие дух истории. Смотрим вебинар 28 апреля в 14.00.

Александра Шеромова