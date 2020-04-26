Макс Покровский и группа «Ногу свело!» сыграют концерт в прямом эфире
27 апреля в прямом эфире #безантракта состоится домашний концерт культовой рок-группы «Ногу свело!», недавно отпраздновавшей 30-летие.
Московская группа «Ногу свело!» стала популярной в начале 1990-х годов. Лидером и автором практически всех текстов и музыки является основатель группы Максим Покровский. Всенародную любовь и славу коллективу принесла песня, написанная на несуществующем языке, «Хару Мамбуру», вышедшая в 1992 году на одноименном альбоме. За свою карьеру группа выпустила 13 номерных альбомов, 13 синглов, несколько концертников и сборников с редкими треками.
Последний на этот момент, 13ый альбом под названием «Хочу бодаться!» вышел в феврале текущего года у коллектива вышел новый. «В этом альбоме 13 треков, но 11 песен, потому что есть два ремикса. Я придумал слова «Хочу бодаться» не потому, что я хотел заменить неприличную фразу! «Хочу бодаться!» — песня-счастливица. Мы на неё снимаем видеоклип!» — поделился Макс Покровский новостями в своем Instagram. В новом альбоме, помимо неизвестных треков, есть уже известные хиты «Самолёты-поезда», новое прочтение легендарной «Хару Мабуру» — «Карамба мамба» и совместный сингл с группой «25/17» «Эротические сны».
В прямой эфир группа во главе с бессменным лидером Максимом Покровским выйдет из домашней студии в Нью-Йорке. Разумеется, в этот вечер прозвучат всеми любимые композиции: «Наши юные смешные голоса», «Хару мамбуру», «Лилипутская любовь» и многие другие. Приготовьтесь провести вечер активно: абсолютно точно придется танцевать и громко-громко петь. Начало концерта в 19.00 на сайте tv.fontanka.ru.
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«Фонтанка.ру»
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