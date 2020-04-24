Пятница продолжается в субботу: группа ШиzZлонг сыграет в прямом эфире #безантракта

В субботу, 25 апреля, на сцене петербургского культурного центра «Сердце» и в трансляции #безантракта — джаз, авангард, латино и фолк в исполнении одной из самых неординарных музыкальных коллабораций города, группы ШиzZлонг. Компанию опытных музыкантов, уже поигравших музыку разных направлений, объединяет любовь к лаконичным аранжировкам, неожиданным мелодическим ходам и неординарным текстам фронтмена группы Николая Кочнева (ex-«Тропик Рака», «Аеро План», Zansky).

Дать жанровое определение музыки ШиzZлонг сложно: коллектив творит на грани, отделяющей рок от джаза и джаз от поп-музыки. Его участники не жалуют стандарты, находя вкус в сложных сочетаниях модного, классического и устаревшего. Они не в тренде, не собирают стадионы и у них нет толпы поклонников. Зато любой день недели они превращают в пятницу, даже если это суббота.

«Всё, что мы делаем, – для тех, кто хочет услышать и увидеть что-то КРОМЕ… Кроме музыки, которая поселилась во всех радиоприемниках и телевизорах; кроме бесконечных "think positive"; кроме навязываемой необходимости здорового образа жизни, быть в тренде и т.д. У всего этого должна быть и другая сторона, на которую время от времени хочется сбежать. Это как после шумного праздника погулять по сумеречным улицам старого города, с его уютными забегаловками, ночными жителями, мудрыми пьяницами и молчаливыми барменами. Так вот, ШиzZлонг и есть эта «другая сторона», – сообщает о себе группа.

Трансляция концерта начнется в 20.00 в прямом эфире на странице "Музыка" проекта #безантракта.

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Елена Виноградова, "Фонтанка.ру"