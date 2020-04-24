«Зазеркалье» покажет #безантракта свой спектакль-визитную карточку

Спектакль «Детский альбом», созданный в 1989 году, «Зазеркалье» считает своей визитной карточкой. Специально для этой работы композитор Леонид Десятников оркестровал пьесы фортепианного цикла Петра Чайковского «Детский альбом», а режиссёр Александр Петров соединил прозу Владимира Набокова («Другие берега»), Льва Толстого («Детство») и Николая Гарина-Михайловского («Детство Тёмы»). Это история взросления человеческой души, основанная на детских воспоминаниях.





Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами

Спустя много лет после премьеры спектакль был награждён Специальным призом петербургского отделения Союза СТД РФ «За создание сценического произведения непреходящей художественной и нравственной ценности».

«На зал этот спектакль всегда действует феноменально, – рассказывает режиссер спектакля Александр Петров. – А когда начались репетиции по восстановлению «Альбома», я был поражен тем, как молодые актеры, студенты, которые никогда не видели этого спектакля, вдруг затихли и, как завороженные, смотрели на сцену, слушая каждое слово, каждый звук. Были слезы на глазах юных актеров и «стариков», которые знали «Детский альбом», был зрительный зал на первом спектакле, снова, как раньше, потрясенный этой литературой Толстого и Набокова, этой музыкой Чайковского, этими переживаниями... Очеловечивание дома – самое важное в «Детском альбоме».

Дирижер — Аркадий Штейнлухт, балетмейстер — Николай Боярчиков

Возможность увидеть спектакль будет 25 апреля в 15.00 на странице #безантракта.

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