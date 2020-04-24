Юмористка Елены Воробей даст онлайн-концерт в прямом эфире
25 апреля в прямом эфире #безантракта – домашний концерт Заслуженной артистки России, актрисы эстрады, кино и телевидения, юмористки и пародистки Елены Воробей.
Победительница программы "Три аккорда", обладательница премии "Шансон года", одна из самых узнаваемых современных артисток юмористического сцены – Елена давно завоевала публику своей харизмой, невероятным артистизмом, пластикой и энергетикой. Из года в год ее выступления обновляются, ведь она безостановочно меняет жанры, в то же время достигая высочайшего уровня актерского мастерства в каждом.
Со своими гастролями она проехала всю Россию, радуя зрителей от Калининграда до Хабаровска, а в субботу проведет из своего дома онлайн-концерт.
Присоединяйтесь к эфиру в 19:00 на странице #безантракта. 18+
"Фонтанка.ру"
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