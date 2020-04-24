Фото: предоставлено организаторами

Юмористка Елены Воробей даст онлайн-концерт в прямом эфире

25 апреля, суббота , 19.00
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25 апреля в прямом эфире #безантракта – домашний концерт Заслуженной артистки России, актрисы эстрады, кино и телевидения, юмористки и пародистки Елены Воробей.

Победительница программы "Три аккорда", обладательница премии "Шансон года", одна из самых узнаваемых современных артисток юмористического сцены – Елена давно завоевала публику своей харизмой, невероятным артистизмом, пластикой и энергетикой. Из года в год ее выступления обновляются, ведь она безостановочно меняет жанры, в то же время достигая высочайшего уровня актерского мастерства в каждом.

Со своими гастролями она проехала всю Россию, радуя зрителей от Калининграда до Хабаровска, а в субботу проведет из своего дома онлайн-концерт.

Присоединяйтесь к эфиру в 19:00 на странице #безантракта. 18+

"Фонтанка.ру"

Опубликовано 24 апреля 2020, 21:09

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