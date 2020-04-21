«Иванов» Андрея Могучего покажут онлайн

Премьера спектакля «Иваны» по «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и другим произведениям Н.В.Гоголя в постановке Андрея Могучего состоялась на сцене Александринского театра в 2007 году. Запись cпектакля можно увидеть в рамках проекта #безантракта 22 апреля в 19.00.

Роли закадычных друзей, в одночасье ставших заклятыми врагами, исполняют народный артист России Николай Сергеевич Мартон и ушедший из жизни в августе 2017 года народный артист России Виктор Фёдорович Смирнов.

«Иваны» нельзя назвать инсценировкой в привычном понимании этого слова, скорее это попытка создать некий параллельный мир, созвучный миру гоголевских персонажей. Средствами небытового, поэтического театра Андрей Могучий сочиняет Гоголю достойную сценическую метафору. Его Миргород насквозь театрален, самые простые предметы, изъятые из привычного бытового контекста теряют здесь свою утилитарную сущность. Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем обретает размах вселенской и мистической катастрофы. В спектакле неожиданно возникают театральные реминисценции начала XX века, так сцена с присяжными заседателями, рассматривающими тяжбу двух Иванов отчетливо напоминает «Благанчик» А. Блока в постановке Вс. Мейерхольда.

В спектакле также заняты: народные артисты России Игорь Волков, Светлана Смирнова; заслуженные артисты России Михаил Долгинин, Ирина Лепешенкова, Владимир Миронов; артисты: Алексей Ингелевич, Сергей Еликов, Иосиф Кошелевич, Виктор Семеновский и другие. Сценография и костюмы – Александр Шишкин, композитор – Александр Маноцков.

Начало трансляции в 19.00 на странице #безантракта, вкладке "театры".

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