Фото: предоставлено организаторами Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова сыграют концерт в прямом эфире "Фонтанки" Версия для печати Tweet

22 апреля в прямом эфире #безантракта смотрите домашний концерт, пожалуй, самого позитивного российского семейного дуэта звёздной пары – Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой.



Виктор Рыбин – певец, композитор, солист и лидер группы «Дюна», чьи песни «Страна Лимония», «Коммунальная квартира», «Привет с большого бодуна» и многие другие знает вся страна.

Наталья Сенчукова – его муза и поддержка, исполнительница легендарных хитов 90-х «Доктор Петров» и «Небо №7». Также в активе звездного семейства популярный в свое время дуэт «Милый мой ботаник».

У читателей «Фонтанки» есть шанс погрузится в домашний уют и послушать позитивные хиты и семейные истории этой симпатичной семейной пары. Начало в 19.00 на странице tv.fontanka.ru. 18+

«Фонтанка.ру»