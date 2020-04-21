Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова сыграют концерт в прямом эфире "Фонтанки"
22 апреля в прямом эфире #безантракта смотрите домашний концерт, пожалуй, самого позитивного российского семейного дуэта звёздной пары – Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой.
Виктор Рыбин – певец, композитор, солист и лидер группы «Дюна», чьи песни «Страна Лимония», «Коммунальная квартира», «Привет с большого бодуна» и многие другие знает вся страна.
Наталья Сенчукова – его муза и поддержка, исполнительница легендарных хитов 90-х «Доктор Петров» и «Небо №7». Также в активе звездного семейства популярный в свое время дуэт «Милый мой ботаник».
У читателей «Фонтанки» есть шанс погрузится в домашний уют и послушать позитивные хиты и семейные истории этой симпатичной семейной пары. Начало в 19.00 на странице tv.fontanka.ru. 18+
«Фонтанка.ру»
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