БТК отпразднует юбилей Майка Науменко онлайн-квартирником

20 апреля в Большом театре кукол пройдет «Карантинный Zoom-квартирник», приуроченный ко дню рождения музыканта Майка Науменко. 18 апреля лидеру группы «Зоопарк» исполнилось бы 65 лет.

Посвящение Майку неслучайно: в БТК давно вынашивали идею спектакля о музыканте, судьба которого напрямую связана с Большим театром кукол. О замысле проекта и о том, как спектакль превратился в квартирник, рассказывает главный режиссер БТК Руслан Кудашов: «Майк Науменко работал в Большом театре кукол звукорежиссёром. В то время на месте, где сейчас находится малая сцена, был звукоцех с очень хорошей японской аппаратурой, и именно там он записал один из своих альбомов (кажется, как раз первый — «Сладкая N»). Прошлым летом мы с труппой собирали материал о Майке Науменко. Это была моя мечта — поставить про него спектакль. Но как-то не срасталось: кто-то был занят, кто-то не мог и я уже даже простился с этой идеей. Во время самоизоляции появилось возможность вновь к этому обратиться, так что нынешний карантин в чем-то нам помог».

В программе мероприятия — песни Майка в исполнении артистов БТК. Как обещают в театре, без театрального погружения тоже не обойдется. При этом правила безопасности будут соблюдены: все участники квартирника останутся у себя дома, а посмотреть его трансляцию можно будет в группе БТК в социальной сети Вконтакте.

«Карантинный» квартирник продолжит цикл спектаклей-концертов, посвященных личностям, чьи строки стали выражением ХХ века. Сейчас в репертуаре БТК уже есть спектакли об Александре Башлачеве, Иосифе Бродском, Владимире Высоцком, Егоре Летове.

Начало трансляции в 17.00.

Алена Палатченко