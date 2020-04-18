«Пьесу без названия» Льва Додина покажут в эфире #безантракта

20 апреля в эфире #безантракта покажут старую работу Льва Додина, поставленную для "МДТ — Театра Европы", «Пьеса без названия» — премьера фильма-спектакля состоялась в 1997 году (вы увидите версию фильма-спектакля, созданную в 2007 году. Сценография — Алексей Порай-Кошиц).

В основе постановки — первая пьеса Антона Павловича Чехова, написанная им в 18-летнем возрасте, «Безотцовщина» (также известна под названиями «Пьеса без названия» и «Платонов»).

По словам режиссера, "Чехов писал то ли роман в диалогах, то ли записывал современные ему впечатления и не мог остановиться. Потому что не останавливались и не систематизировались впечатления. И ещё целая пьеса из черновиков, кое-что оттуда мы тоже используем. То есть, и мы сегодня слышим и играем нашу пьесу без названия как современную музыку о жизни, которая идёт на наших глазах, которая болит у всех нас. Болезнь эта не имеет названия. Неизвестно во что выльется и чем кончится. Ясно только одно – очень хочется жить."

Лев Додин помещает население чеховской «Пьесы без названия» в купальню – на сцене натурально построен бассейн – и заставляет персонажей буквально «вплывать» в действие.





Фото: mdt-dodin.ru Фото: mdt-dodin.ru

В спектакле-лауреате "Золотой маски" участвуют: Татьяна Шестакова (Войницева), Олег Дмитриев (Войницев), Ирина Тычинина (Софья Егоровна), Сергей Курышев (Платонов), Мария Никифорова и Наталья Калинина (Саша)

Игорь Иванов и Аркадий Коваль (Глагольев) и другие.

Начало трансляции в 19.00 на сайте tv.fontanka.ru вкладке "театры".

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"Фонтанка.ру"