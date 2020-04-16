Психолог расскажет, как обойтись без успокоительного в это тревожное время

Сейчас в аптеках наряду с масками и санитайзерами раскупаются валерьянки, новопасситы и прочие седативные средства. Но успокоительное не очень вяжется с активной работой мозга — а она нужна, поскольку многие все-таки работают, хоть и на удаленке. На вебинаре 20 апреля будем учиться, как управлять тревогой, не прибегая к таблеткам.

Ведущий вебинара психолог Илья Суслов (он пишет в Psychologies, «Фому», говорит в радиоэфирах) отмечает: «есть несколько видов тревоги, которые отравляют жизнь». Перечислять можно долго, но там и про неопределенность будущего (а сейчас особенно), и про ожидание того, что в будущем будет только хуже (знакомо?), и про синдром отличника, и про перфекционизм. Не говоря уже о фобиях, панических атаках и ОКР. Устроители так и пишут, аббревиатуру — будто уверены: сейчас все в таком смятении, что уже знают, что это про обсессивно-компульсивное расстройство. На вебинаре объяснят, каким образом в нас запускается механизм тревоги, чем отличается просто впечатлительность от мнительности, печалька от депрессии. А главное, как приручать свою тревогу. С учетом того, что тревоги бывают разные — то и средства обуздания нужны разные. Илья Суслов специализируется больше на детско-родительских и вообще семейных отношениях, но он еще и экономист, на личном опыте знает, как руководить бизнесом, и понимает, каково сейчас предпринимателям.

Вебинар «Как перестать тревожиться в тревожное время? Учимся справляться без таблеток» слушаем-смотрим 20 апреля в 19.30.

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Александра Шеромова