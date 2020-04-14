Фото: предоставлено организаторами
15 апреля в 19:00 в прямом эфире #безантракта пройдет домашний концерт заслуженного артиста России, актёра театра и кино, кинорежиссера и певца Гоши Куценко.
Наш новый гость имеет в своём арсенале около полутора сотен работ в театре и кино: подаривший ему широкую слову «Антикиллер», «Турецкий гамбит», «Любовь-морковь», «Ночной дозор», сериал «Ольга», спектакль «Ladies’ Night».
Музыкой Гоша Куценко занимался задолго до того, как в 2008 году собрал вокруг себя музыкантов и образовал группу «ГК» — и за прошедшие годы коллектив записал уже четыре студийных альбома. Творчество «ГК» охватывает множество стилей и направлений от лирики до жесткого рока: здесь нашлось место и рэпу, и джазу, и песням Высоцкого.
На своём «домашнем концерте» Гоша споёт песни, некоторые из которых уже стали саундтреками к известным сериалам и фильмам, расскажет о своих планах на будущее, а также ответит на вопросы зрителей в прямом эфире #безантракта, которые можно задавать в группе ВКонтакте «Фонтанки».
Начало концерта в 19.00. Возрастное ограничение 18+.
«Фонтанка.ру»
С одной стороны — закрываются границы, с другой — примеры солидарности возникают там, где раньше была голая земля. 15 апреля тему ««Мы», «они» и пандемия» поднимет онлайн-лекторий Ассоциации выпускников СПбГУ. Присоединиться может любой, все бесплатно.
Как раньше державы наперегонки рвались в космос, так сейчас состязаются в том, кто найдет самый древний лед в Антарктиде (а, значит, и на всей Земле). 16 апреля бесплатно вместе с Европейским университетом постигаем: какая связь между древнейшим льдом и изменением климата.
Кинозал с показами лучших зарубежных и отечественных постановок, цикл авторских лекций «Университеты балета», выпуск собственного «справочника балетомана», авторская онлайн-энциклопедия балета ХХ века, подкаст с интервью об искусстве и трехдневный гала-концерт из «золотой коллекции» Dance Open — таким будет любимый фестиваль балета петербуржцев в этом апреле.
Проект Михаила Зыгаря Мобильный художественный театр представляет три новых аудиоспектакля. Премьера постановки «Отравленный пояс» по повести Артура Конан Дойла, состоится 13 апреля. Два других проекта — «Елизавета Бам» по Хармсу и «Академия смеха» — уже доступны в приложении МХТ.
Лев Яковлевич закрепился в нашем сознании как историк; кто-то знает, что он и экономист; но немногие в курсе, что был он и фрезеровщиком — не заурядным, а как утверждает, «худшим в истории СССР». С 7 апреля по вторникам слушаем три классные онлайн-лекции, юбилейный цикл «Лев Лурье - 70 лет».
Музей Ахматовой продолжает проект «Коллекция Фонтанного Дома», в котором рассказывают не только о малоизвестных экспонатах – у известных тоже бывают малоизвестные истории — вот их и рассказывают сотрудники разных отделов. Например, 5 апреля можно узнать о скульптурном портрете Осипа Мандельштама: откуда появился, чем так примечателен и почему это еще и портрет эпохи.