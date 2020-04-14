Автор «Рассказа служанки» предостерегает. Новый роман «Заветы» — о том, куда приводят временные меры

14 апреля 2020, 11:15

Новая книга Маргарет Этвуд выходит в России своевременно. Во-первых, потому что у нас, наконец, есть время на чтение. Во-вторых, параллели между коронавирусной лихорадкой и условиями, в которых появилось тоталитарное государство Галаад, не заметить сложно. Литературный обозреватель «Фонтанки» прочитала продолжение нашумевшей антиутопии «Рассказ служанки» и рассказывает о нём.

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