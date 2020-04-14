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Гоша Куценко сыграет «домашний концерт» в прямом эфире «Фонтанки»

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15 апреля в 19:00 в прямом эфире #безантракта пройдет домашний концерт заслуженного артиста России, актёра театра и кино, кинорежиссера и певца Гоши Куценко.

Наш новый гость имеет в своём арсенале около полутора сотен работ в театре и кино: подаривший ему широкую слову «Антикиллер», «Турецкий гамбит», «Любовь-морковь», «Ночной дозор», сериал «Ольга», спектакль «Ladies’ Night».



Музыкой Гоша Куценко занимался задолго до того, как в 2008 году собрал вокруг себя музыкантов и образовал группу «ГК» — и за прошедшие годы коллектив записал уже четыре студийных альбома. Творчество «ГК» охватывает множество стилей и направлений от лирики до жесткого рока: здесь нашлось место и рэпу, и джазу, и песням Высоцкого.

На своём «домашнем концерте» Гоша споёт песни, некоторые из которых уже стали саундтреками к известным сериалам и фильмам, расскажет о своих планах на будущее, а также ответит на вопросы зрителей в прямом эфире #безантракта, которые можно задавать в группе ВКонтакте «Фонтанки».

Начало концерта в 19.00. Возрастное ограничение 18+.

«Фонтанка.ру»