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На онлайн-лекции расскажут, как пандемия делит мир на «своих» и «чужих»

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С одной стороны — закрываются границы, с другой — примеры солидарности возникают там, где раньше была голая земля. 15 апреля тему ««Мы», «они» и пандемия» поднимет онлайн-лекторий Ассоциации выпускников СПбГУ. Присоединиться может любой, все бесплатно.

Президент России Путин в обращении сказал: «Вместе мы всё преодолеем». Королева Великобритании Елизавета II в течение недели обращалась к народу дважды — второй раз как глава Англиканской церкви: «Чем темнее смерть, особенно для тех, кто страдает от горя, тем ярче свет и жизнь…». Канцлер Германии Ангела Меркель говорила с нацией так, что комментаторы отмечали: будто не чиновник, а обеспокоенный родственник. Президент США Трамп признавался, что «немного сердит на Китай» (за то, что тот не предупредил пораньше). По сети гуляет видео матерящихся мэров итальянских городков, в отчаянии угрожающих легкомысленным гулёнам-горожанам. Президент Франции Макрон усовещивает соотечественников: «Вы не только не бережете себя, вы не бережете ваших близких»…

Выпускница СПбГУ лингвист Анна Халонина слушала Макрона «на языке оригинала»: она выпускница французского отделения, сейчас учится в аспирантуре Университета Париж Декарт. Анна с точки зрения лингвиста проанализирует, как меняется наше отношение к самим себе как к членам местного сообщества, региона, страны. Кто для нас во время эпидемии становится «другим», кому ближе космополитизм, а кому национализм.

Эта лекция — начало своеобразной переклички выпускников СПбГУ: чтобы быть в курсе, кто сейчас какие исследования ведет. Примкнуть может любой, все бесплатно, только понадобится скачать приложение Zoom и зарегистрироваться по ссылке. Встречаемся 15 апреля в 19.00.

Александра Шеромова