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С одной стороны — закрываются границы, с другой — примеры солидарности возникают там, где раньше была голая земля. 15 апреля тему ««Мы», «они» и пандемия» поднимет онлайн-лекторий Ассоциации выпускников СПбГУ. Присоединиться может любой, все бесплатно.
Президент России Путин в обращении сказал: «Вместе мы всё преодолеем». Королева Великобритании Елизавета II в течение недели обращалась к народу дважды — второй раз как глава Англиканской церкви: «Чем темнее смерть, особенно для тех, кто страдает от горя, тем ярче свет и жизнь…». Канцлер Германии Ангела Меркель говорила с нацией так, что комментаторы отмечали: будто не чиновник, а обеспокоенный родственник. Президент США Трамп признавался, что «немного сердит на Китай» (за то, что тот не предупредил пораньше). По сети гуляет видео матерящихся мэров итальянских городков, в отчаянии угрожающих легкомысленным гулёнам-горожанам. Президент Франции Макрон усовещивает соотечественников: «Вы не только не бережете себя, вы не бережете ваших близких»…
Выпускница СПбГУ лингвист Анна Халонина слушала Макрона «на языке оригинала»: она выпускница французского отделения, сейчас учится в аспирантуре Университета Париж Декарт. Анна с точки зрения лингвиста проанализирует, как меняется наше отношение к самим себе как к членам местного сообщества, региона, страны. Кто для нас во время эпидемии становится «другим», кому ближе космополитизм, а кому национализм.
Эта лекция — начало своеобразной переклички выпускников СПбГУ: чтобы быть в курсе, кто сейчас какие исследования ведет. Примкнуть может любой, все бесплатно, только понадобится скачать приложение Zoom и зарегистрироваться по ссылке. Встречаемся 15 апреля в 19.00.
Александра Шеромова
Кинозал с показами лучших зарубежных и отечественных постановок, цикл авторских лекций «Университеты балета», выпуск собственного «справочника балетомана», авторская онлайн-энциклопедия балета ХХ века, подкаст с интервью об искусстве и трехдневный гала-концерт из «золотой коллекции» Dance Open — таким будет любимый фестиваль балета петербуржцев в этом апреле.
Как раньше державы наперегонки рвались в космос, так сейчас состязаются в том, кто найдет самый древний лед в Антарктиде (а, значит, и на всей Земле). 16 апреля бесплатно вместе с Европейским университетом постигаем: какая связь между древнейшим льдом и изменением климата.
Проект Михаила Зыгаря Мобильный художественный театр представляет три новых аудиоспектакля. Премьера постановки «Отравленный пояс» по повести Артура Конан Дойла, состоится 13 апреля. Два других проекта — «Елизавета Бам» по Хармсу и «Академия смеха» — уже доступны в приложении МХТ.
Лев Яковлевич закрепился в нашем сознании как историк; кто-то знает, что он и экономист; но немногие в курсе, что был он и фрезеровщиком — не заурядным, а как утверждает, «худшим в истории СССР». С 7 апреля по вторникам слушаем три классные онлайн-лекции, юбилейный цикл «Лев Лурье - 70 лет».
Музей Ахматовой продолжает проект «Коллекция Фонтанного Дома», в котором рассказывают не только о малоизвестных экспонатах – у известных тоже бывают малоизвестные истории — вот их и рассказывают сотрудники разных отделов. Например, 5 апреля можно узнать о скульптурном портрете Осипа Мандельштама: откуда появился, чем так примечателен и почему это еще и портрет эпохи.
С 21 февраля в KGallery открывается выставка «Борис Кустодиев. Живопись. Графика. Фото». Зрителей ждут как известные полотна из музейных собраний, так и кустодиевская графика, в том числе знаменитые акварели из альбома «Русь. Русские типы». Всего галерея представит около ста работ мастера.