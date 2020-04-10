

Фото: vmtheatre.ru/

Гамлет сыграет в киберпанк онлайн

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11 апреля на сайте нашего проекта #безантракта пройдет показ спектакля «Гамлет.eXistenZ» по мотивам пьесы Шекспира, поставленного на сцене Камерного театра Малыщицкого. Премьера работы Петра Шерешевского состоялась несколько лет назад, но в эти непростые дни ее актуальность взлетела на новый уровень: принц датский тут оказывается геймером, с головой ушедшим в виртуальную реальность.



Пётр Шерешевский в компании с актёрами Камерного театра Малыщицкого превратили классический сюжет в киберпанк, представив себе, что коллизии пьесы – правила некоей странной компьютерной игры. Однако то, что казалось сначала игрой ума и благородных чувств, выходит из-под контроля и оборачивается тотальной катастрофой. Антураж для этой необычной шекспировской постановки был подсказан режиссёру фильмом Дэвида Кроненберга "Экзистенция".

Начало трансляции в 16.00. Возрастное ограничение 18+.

"Фонтанка.ру"