Фото: vmtheatre.ru/
11 апреля на сайте нашего проекта #безантракта пройдет показ спектакля «Гамлет.eXistenZ» по мотивам пьесы Шекспира, поставленного на сцене Камерного театра Малыщицкого. Премьера работы Петра Шерешевского состоялась несколько лет назад, но в эти непростые дни ее актуальность взлетела на новый уровень: принц датский тут оказывается геймером, с головой ушедшим в виртуальную реальность.
Пётр Шерешевский в компании с актёрами Камерного театра Малыщицкого превратили классический сюжет в киберпанк, представив себе, что коллизии пьесы – правила некоей странной компьютерной игры. Однако то, что казалось сначала игрой ума и благородных чувств, выходит из-под контроля и оборачивается тотальной катастрофой. Антураж для этой необычной шекспировской постановки был подсказан режиссёру фильмом Дэвида Кроненберга "Экзистенция".
Начало трансляции в 16.00. Возрастное ограничение 18+.
"Фонтанка.ру"
11 и 12 апреля на странице tv.fontanka.ru вы услышите киномузыку в великолепном исполнении Алексея Гориболя, увидите почерк, которым Таривердиев писал ноты, узнаете интересные сюжеты о жизни композиторов и их сочинений, а также о других выдающихся людях, живших и живущих с ними рядом.
11 апреля запомнится многим: бесплатный онлайн-концерт даст группа Little Big. Подключиться к безумному рейву может каждый - причем не покидая вынужденной самоизоляции. Концерт, для которого группа подготовила «особенную программу», начнется в 20.00 в Яндекс-эфире.
12 апреля, в 11.00 известный ведущий, комментатор, гид, автор «Фонтанки» и просто интересный рассказчик Федор Погорелов проведет экскурсию по самой узкой улице города — улице Репина.
Всемирно известный итальянский тенор Андреа Бочелли даст в воскресенье 12 апреля пасхальный концерт под аккомпанемент церковного органа. Выступление будет транслироваться в прямом эфире на YouTube канале певца, где его можно будет услышать бесплатно.
Вакцина от «уханьского» коронавируса пока не создана, лекарство тоже — но можно ли человеческий геном скорректировать так, чтобы мы обладали большей защитой от хворей? 13 апреля ДК Лурье устроит «генпросвет» для детей «7+». Взрослым тоже можно.
Кинозал с показами лучших зарубежных и отечественных постановок, цикл авторских лекций «Университеты балета», выпуск собственного «справочника балетомана», авторская онлайн-энциклопедия балета ХХ века, подкаст с интервью об искусстве и трехдневный гала-концерт из «золотой коллекции» Dance Open — таким будет любимый фестиваль балета петербуржцев в этом апреле.